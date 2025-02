Eventi Augusta, “Nuova Acropoli”, sabato incontro filosofico-culturale a palazzo di città di

AUGUSTA – Proseguono le attività filosofico-culturali che “Nuova Acropoli” di Augusta propone alla cittadinanza, con un incontro pubblico fissato per il prossimo sabato dal titolo “Battaglia interiore. L’eroe è dentro di te“.

“Chi non ha mai sentito parlare di eroi? Chi non ha mai sognato di essere uno di loro? – è la premessa che si legge nel comunicato di lancio diramato dalla filiale locale dell’associazione internazionale – Si tratta di figure che hanno popolato la nostra adolescenza e probabilmente anche il nostro essere adulti. È realmente possibile diventare ed essere degli eroi? Cos’è la battaglia interiore e perché è necessario combatterla per diventarlo?“.

L’incontro di sabato 22 febbraio si terrà alle ore 18,30 nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città.

