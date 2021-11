Primo piano “Miss mamma italiana” 2022, trentottenne augustana stacca il pass per le prefinali nazionali di

AUGUSTA – Sono ripartite in tutta Italia, osservando le misure di contenimento sanitario, le selezioni per “Miss mamma italiana 2022”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua ventinovesima edizione, con una selezione regionale effettuata nei giorni scorsi a Pedara (Catania). Una mamma augustana, la trentottenne Federica Mazziotta ha ottenuto una fascia conquistando il pass per le prefinali nazionali in programma il prossimo anno a settembre a Bellaria-Igea Marina (Rimini).

La manifestazione ideata dal conduttore televisivo romagnolo Paolo Teti, patron del concorso, è riservata a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, e prevede anche una fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e una fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss mamma italiana” sostiene l’associazione “Arianne” onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce oltre 3 milioni di donne fin dall’adolescenza.

A Pedara, le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità che le ha viste cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche. All’augustana Federica Mazziotta (nella foto di copertina a sinistra, insieme alla catanese Alessia Garigali, co-conduttrice della serata), mamma di Beatrice di 7 anni, è stata assegnata la fascia “Miss mamma italiana dolcezza“.