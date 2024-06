Primo piano Rifiuti, chiusa discarica di Lentini: comuni di mezza Sicilia in attesa dell’ordinanza di Schifani di

SIRACUSA – A ventiquattr’ore dalla chiusura dell’impianto di Tmb (Trattamento meccanico e biologico) della discarica di Lentini, si è tenuta un’ulteriore riunione stamattina a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale all’Energia, per trovare una soluzione alternativa.

Si paventa una emergenza rifiuti all’inizio dell’estate per i circa centocinquanta Comuni nella Sicilia orientale che conferiscono la frazione secca della raccolta differenziata nella discarica, sita in contrada Coda Volpe, della Sicula trasporti, società in amministrazione giudiziaria dal 2020 a seguito di un’inchiesta antimafia sulla proprietà.

Secondo una nota di ieri della Sicula trasporti, la chiusura improvvisa dell’impianto di Tmb (nella foto di copertina) sarebbe risultata obbligata dopo “la decisione dell’assessorato regionale Territorio e ambiente del 10 giugno scorso con cui si nega l’autorizzazione al proseguimento dell’attività in attesa della definizione della verifica di assoggettabilità a Via” e dopo un non meglio esplicitato “provvedimento del Gip del Tribunale Catania del 20 giugno 2024“.

Alla riunione odierna convocata dall’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, hanno partecipato i vertici delle Asp di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa, dell’Arpa Sicilia, oltre al capo dell’ufficio legislativo e legale della Regione, Giovanni Bologna, al dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute, Salvatore Iacolino e ai capi di gabinetto del presidente della Regione, Salvatore Sammartano e dell’assessore all’Energia Filiberto Fiorito e l’ingegnere Francesco Arini, dirigente del servizio “Autorizzazioni rifiuti” dell’assessorato.

Come rende noto la Regione, nel corso dell’incontro, durato quasi tre ore, è stato “individuato il percorso amministrativo, supportato dai diversi pareri ambientali e sanitari, che l’ordinanza straordinaria a firma del presidente della Regione Renato Schifani dovrà seguire“. L’obiettivo del provvedimento è quello di consentire il “conferimento temporaneo dei rifiuti“, prima destinati all’impiato di Tmb di Lentini e poi in altre discariche, “in ulteriori impianti già autorizzati nell’Isola“, superando così le difficoltà di smaltimento per i numerosi Comuni.

“È stata una riunione proficua – evidenzia l’assessore Di Mauro – che ci ha consentito di mettere a fuoco le principali criticità e le soluzioni più idonee, grazie al confronto con le autorità sanitarie e ambientali presenti. Ho già riconvocato una nuova riunione per lunedì mattina per approfondire altri aspetti e definire i contenuti dell’ordinanza che firmerà il presidente Schifani e che resterà in vigore solo per il tempo necessario per il ritorno della situazione alla normalità“.