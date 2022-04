Primo piano Augusta, ogni giorno il “2 aprile”: partecipato incontro sull’autismo promosso dai club service di

AUGUSTA – “Perché ogni giorno sia il 2 aprile“. Con questo auspicio, si è svolta sabato scorso nei locali del Circolo Unione una conversazione sul romanzo “Due aprile” di Manuela Mannino, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo.

L’iniziativa organizzata in sinergia dai club service cittadini Inner Wheel, Kiwanis, Lions e Rotary, con la collaborazione del Circolo Unione, ha promosso un dialogo e un confronto con un’autrice impegnata che narra una storia di forte impatto e di grande intensità emotiva.

Manuela Mannino, originaria di Randazzo ma trapiantata a Lamezia Terme, era nota in città per aver presentato circa tre anni fa “Anonima”, suo precedente romanzo sul tema della violenza alle donne. Sabato scorso, dialogando con la docente Alessandra Traversa, ha presentato la sua ultima pubblicazione incentrata sulla dolorosa storia di una madre e del suo bambino autistico.

L’autrice ha spiegato di avere scelto di raccontare in forma di romanzo un percorso di dolore e di rabbia nell’affrontare i disturbi dello spettro autistico, in una realtà piena di incomprensioni e di pregiudizi. Ha invitato il numeroso pubblico presente in sala a dedicarsi alla consapevolezza e alla conoscenza profonda dell’autismo, e dei problemi delle famiglie coinvolte ogni giorno dell’anno.

In apertura d’incontro, sono intervenuti i presidenti dei club service che lo hanno organizzato, nell’ambito della “Consulta“, Valentina Cappiello Saraceno (Inner Wheel club Augusta), Gaetano Paolo Russotto (Kiwanis club Augusta), Giovanni Garofalo (Lions club Augusta host, nonché attuale coordinatore della Consulta), Pietro Forestiere (Rotary club Augusta), ed Elena La Ferla che ha porto i saluti a nome del Circolo Unione.

Garofalo ha invitato i rappresentanti dell’associazione “Genitori e figli”, omaggiandoli di alcune copie del romanzo per la mini libreria in piazza Castello inaugurata dal sodalizio lo scorso dicembre, mentre Forestiere ha riferito un messaggio di ringraziamento ricevuto dall’associazione “20 novembre 1989”.

Presenti anche l’assessore alle Politiche sociali Ombretta Tringali, il vicepresidente del consiglio comunale Biagio Tribulato, il consigliere comunale Giancarlo Triberio, la dirigente scolastica Maria Giovanni Sergi e altri qualificati operatori del mondo della scuola.