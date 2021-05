Politica Augusta, ospedale, consiglieri M5s al sindaco: “Chieda riapertura reparti trasformati in Covid center” di

AUGUSTA – “Da diverse settimane, i ricoverati del CovCent (Covid center, ndr) sono pochissimi, non più di due unità. Alla luce di ciò, ci chiediamo se non sia arrivato il momento di restituire i reparti di Medicina e di Chirurgia ad Augusta e agli altri Comuni che fanno riferimento al Muscatello“. Alla luce di questa considerazione sui bassi numeri dei ricoveri nel Covid center riallestito lo scorso autunno nell’ospedale cittadino (vedi foto di copertina, ndr), il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle chiede, a mezzo stampa, al sindaco Giuseppe Di Mare di farsi “portavoce, presso la Regione siciliana e l’Asp di Siracusa, dell’esigenza di riaprire i reparti chiusi e riavviare il programma di espansione del nosocomio“.

I tre consiglieri pentastellati Roberta Suppo, capogruppo, Marco Patti e Chiara Tringali, a parti invertite rispetto a un anno fa, quando il M5s esprimeva l’intera giunta, sottolineano: “A differenza dei comportamenti strumentali e manipolatori tenuti da alcuni soggetti durante l’amministrazione Di Pietro, come sicuramente in molti ricorderanno, non intendiamo addossare la colpa all’attuale primo cittadino“.

“La situazione pandemica sta via via rientrando – chiosano – anche grazie alla massiccia campagna vaccinale messa in piedi dal Governo di Roma e per le misure di prevenzione adottate. Nel periodo di peggiore crisi, ognuno di noi, singolarmente o come comunità, ha dovuto fare tutto ciò che era necessario per superare la crisi sanitaria. Augusta ha dovuto, non senza ripercussioni per la salute pubblica, rinunciare a quasi tutti i posti letto dell’ospedale Muscatello, trasformato in Covid center“.

I tre consiglieri motivano quindi il suddetto appello al primo cittadino, ma non solo, “perché la nostra città – uno dei più grandi porti del Mediterraneo, sede di una importante base militare, con un’enorme insediamento industriale e con gravi problemi di incidenza di gravi patologie quali quelle oncologiche – ha bisogno urgente di un punto di riferimento sanitario di un certo livello. È ora, insomma, di riaccendere i fari sul Muscatello. Noi intendiamo farlo presto e ci dichiariamo disponibili fin da adesso a sostenere chi vorrà fare altrettanto“.