Brucoli, movida estiva prolungata: mezz’ora in più per la musica nei locali

AUGUSTA – La movida dell’estate 2025 nel borgo marinaro di Brucoli sarà più lunga a seguito dell’ordinanza sindacale numero 52 del 30 maggio, con cui il primo cittadino di Augusta ha concesso una deroga temporanea ai limiti di emissioni sonore.

Da sabato 1 giugno a sabato 28 settembre, nei venerdì, sabato e prefestivi, tutti i locali pubblici nel borgo potranno diffondere musica fino alle ore 2, mezz’ora in più rispetto al limite fissato con l’ordinanza sindacale del 2022 che recepiva il documento allora sottoscritto da Prefettura di Siracusa, Forze dell’ordine provinciali e da tutti i Comuni del Siracusano. Quel documento introdusse, a prescindere dalla stagione, il “divieto di tutti i locali pubblici diversi da discoteche, di organizzare intrattenimenti musicali o, comunque, attività rumorose oltre le ore 1,30“, pur prevedendo la possibilità con apposite ordinanze dei sindaci di “autorizzare eventi specifici e determinati, sulla base della storicità, del numero di soggetti coinvolti, della valenza culturale e turistica“.

L’attuale deroga stagionale trova fondamento nella “necessità di sostenere e potenziare l’attrattività turistica del Borgo – si legge nella recente ordinanza – garantendo la riuscita delle manifestazioni e degli eventi che costituiscono un volano fondamentale per l’economia locale e per la valorizzazione dell’immagine di Brucoli come borgo marinaro d’eccellenza“.

Per gli esercenti mezz’ora in più farebbe la differenza. Tra i sostenitori della deroga c’è Luca Baffo, imprenditore noto per la pluridecennale gestione di diversi locali a Brucoli.

“Accogliamo questa nuova ordinanza con grande gioia – riferisce a La Gazzetta Augustana.it – Può sembrare niente, ma mezz’ora in più fa la differenza: è un fattore discriminante per chi esce e, per chi vive ad Augusta e dintorni, rappresenta un incentivo a rimanere in zona evitando lunghi e pericolosi spostamenti, che purtroppo a volte si trasformano in tragedia”.

Baffo sottolinea anche l’evoluzione delle abitudini sociali, che hanno visto cambiare radicalmente l’approccio al divertimento serale: “Non viviamo più nei tempi in cui dopo il Carosello si andava a letto. Oggi la fascia serale comincia tardi, soprattutto nell’estate siciliana: chi cena fuori lo fa alle 22 e nei locali ‘da bere’ ci si va non prima di mezzanotte. Se la musica deve staccare all’1,30, diventa un problema di attrattiva e di occupazione“.

Ma per l’imprenditore sono cambiati anche i turisti che Brucoli attrae: “Sta diventando una meta fissa per tanti turisti, anche stranieri, grazie ai tantissimi locali che offrono una qualità gastronomica e di intrattenimento da alta fascia. Non è turismo di massa, ma turismo di qualità“. Ecco perché auspica che il Comune continui a investire sul borgo sotto il profilo degli eventi di qualità: “L’anno scorso il cartellone di eventi fu un successo, speriamo che si ripeta. Siamo sicuri che anche il 2025 sarà una grande stagione per Brucoli“.