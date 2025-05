Primo piano Augusta, piazza Mattarella un anno dopo: piantumati i nuovi alberi di

AUGUSTA – Sono stati messi a dimora nei giorni scorsi gli alberi ad alto fusto (in particolare, giovani cerri) che dovranno restituire l’ombra su piazza Mattarella, priva di verde per i lavori di restyling avviati nell’aprile dello scorso anno, nell’ambito di una più estesa rigenerazione urbana della Borgata sud-est con finanziamento a valere sul Pnrr per complessivi 5 milioni di euro.

L’importante zona d’ombra della Borgata est è infatti venuta meno dopo le operazioni di abbattimento dei pluridecennali 24 ficus microcarpa e delle diverse palme nane, in due distinti momenti ad aprile e a novembre dello scorso anno. I ficus microcarpa, nonostante gli esposti degli ambientalisti e le interrogazioni dell’opposizione consiliare, sono stati rimossi perché ritenuti incompatibili con la riqualificazione della piazza, per le peculiari radici che tendono a svilupparsi in superficie danneggiando le pavimentazioni.

La riqualificazione di piazza Mattarella fa parte di uno dei due progetti di rigenerazione urbana della Borgata sud-est: l’uno comprende il parco urbano di via Dogali inaugurato a fine febbraio e l’altro, in fase di completamento, denominato appunto “Riqualificazione di via Di Vittorio, piazza Mattarella, via Catania”.

Per entrambe le aree oggetto di intervento, erano stati previsti dai progettisti complessivamente 62 nuovi alberi, in particolare ulivi, lecci, cerri, tigli, di cui poco più di una decina in piazza Mattarella.