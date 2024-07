Primo piano Augusta, pittori di “Open art” dalla caffetteria alla piazza di

AUGUSTA – Continua in questo caldo luglio l’attività dell’associazione di arti visive “Open art“, presieduta dalla pittrice augustana Elena Lucca, che si avvale della collaborazione del critico d’arte siracusano Raimondo Raimondi.

Dopo la mostra collettiva temporanea di pittura in una caffetteria del centro storico sul tema “Luci e colori di un’Isola straordinaria”, a cui ha fatto seguito la collettiva “Estate artistica”, i pittori associati hanno esposto alcune loro opere che ritraggono il territorio augustano in piazza Castello, lo scorso martedì 16 luglio. Un’iniziativa programmata per la festa della Madonna del Carmine, protettrice dei salinari, nell’ambito del cartellone comunale di eventi “Augusta d’estate“.

Fanno parte del sodalizio “Open art”: Antonia Bellistri, Giovanni Bruno, Palmino Cipriano, Francesco D’Ippolito, Carmelo Fortuna, Carmelo Greco, Giuseppe Guerriero, Salvatore Lisitano, Elena Lucca, Sonia Patania, Marco Segreto, Angela Tiralongo.

Prossimi impegni già in programma per il sodalizio artistico sono una mostra collettiva a Brucoli e, a partire dall’1 settembre, la mostra “Musa ispiratrice“, dedicata alla figura femminile nell’arte contemporanea.

La mostra pittorica ha preceduto il concerto della Papaveri e Papere Orchestra, storica formazione siciliana, fondata da Salvo Di Dio, sul palco insieme al ‘cantattore’ Renny Zapato per un’esibizione rock’n’roll.