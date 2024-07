Eventi Mangia’s Brucoli resort “apre” ai rocker italiani di

AUGUSTA – “Rock on the beach” è il titolo dell’evento aperto agli ospiti esterni (tramite ticket) che si terrà al Mangia’s Brucoli resort nella serata di questo venerdì 19 luglio. La condivisione dei servizi con il territorio non è una novità per la struttura in contrada Gisira, già sperimentata stabilmente nella scorsa estate.

Prima l’apertura alle prenotazioni esterne delle diversificate offerte per la ristorazione, poi le serate settimanali fisse e gli eventi tematici.

Il Mangia’s Brucoli resort ha visto, un anno fa, il suo nuovo battesimo in veste di 5 stelle, dopo un importante investimento in virtù della partnership tra la joint venture proprietaria Hip-Aeroviaggi e la multinazionale statunitense Marriott, con risorse provenienti dal fondo a stelle e strisce Blackstone. Il resort è così entrato a far parte della prestigiosa “Autograph collection by Marriott“.

Questo venerdì sera, con i cancelli aperti dalle ore 21, si esibirà una band composta da alcuni noti musicisti del panorama rock italiano. Suoneranno Antonio “Rigo” Righetti, cantante e bassista di Ligabue, Mel Previte, chitarrista e arrangiatore di Ligabue, Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato, Robby Pellati, batterista di Ligabue, Salvo Cacioppo, chitarrista, con Stefano “Stecca” Bertolani, cantautore.