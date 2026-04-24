Primo piano Augusta, polemica sul 25 Aprile: il Pd non parteciperà alla cerimonia e si mobilita a Brucoli di

AUGUSTA – Il Partito democratico non parteciperà al momento istituzionale del 25 Aprile, Festa della Liberazione, organizzato dall’amministrazione comunale in piazza Castello, dove è prevista alle ore 9 la deposizione della corona d’alloro al monumento ai Caduti. Lo annunciano con una nota congiunta le segreterie provinciale e cittadina del Pd, che esprimono una dura contestazione politica estesa anche al concomitante evento “Ammuccamu food fest” in piazza D’Astorga.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Nel comunicato, sottoscritto dal segretario provinciale Piergiorgio Gerratana e dal segretario cittadino Fiorindo Passanisi, il Pd parla apertamente di “sconcerto e indignazione per la scelta del Comune di Augusta di “celebrare” gli 81 anni della Liberazione con la sagra dell’“Ammuccamu”“, criticando la spesa di “60mila euro di fondi pubblici sulla festa dell’“arrusti e mancia” anziché sulla promozione di una cultura di Pace“.

I dem sottolineano il valore storico e simbolico della ricorrenza: “Il 25 Aprile non può essere l’ennesima scusa per sperperare in festini, perché è una data sacra per la nostra Repubblica democratica“, oltre che per la liberazione dal nazifascismo, “soprattutto perché commemora i tantissimi italiani e italiane caduti nella Lotta Partigiana“.

Nel mirino anche le modalità della commemorazione istituzionale, a cui parteciperà il sindaco Giuseppe Di Mare: la deposizione della corona d’alloro “di primissima mattina come per levarsi un pensiero sgradito“, secondo il Pd, “suona come un insulto alle stesse Forze Armate della Repubblica se la programmazione del Comune prosegue poi all’insegna degli arrosticini davanti Palazzo di Città“. Le segreterie provinciale e cittadina dem denunciano quella che viene definita “una deriva, che svuota di significato il 25 Aprile per svuotare le stesse libertà costituzionali“.

In alternativa alla partecipazione alla cerimonia istituzionale, il Pd promuove una propria iniziativa nel pomeriggio del 25 Aprile a Brucoli, alle ore 17,30, tra piazza Belvedere e la sottostante ombraia, con il titolo “L’incantesimo della Costituzione”, annunciando la partecipazione della sezione locale dell’Anpi, rappresentata dall’iscritto Piero Mantinei, del candidato sindaco del centrosinistra Salvo Pancari e di dirigenti e candidati consiglieri del Pd.

L’iniziativa, spiegano, sarà “una “Festa” vera […] fatta anche di impegno e condivisione“, con attività rivolte anche ai bambini, a cui saranno donati opuscoli sulla Costituzione, momenti di testimonianza e un confronto pubblico su turismo e sostenibilità.

La presa di posizione infuoca così all’improvviso la campagna elettorale, con il 25 Aprile che diventa terreno di scontro politico tra il Pd, in questi anni acceso protagonista all’opposizione nell’aula consiliare con i consiglieri Giancarlo Triberio e Milena Contento, e l’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Di Mare alla ricerca del bis.

Il Pd conclude la nota con un appello alla partecipazione, per “una mobilitazione in difesa dei valori della Liberazione“, rivolta alle forze democratiche, progressiste e sindacali.

(Nella foto di repertorio in copertina: la cerimonia istituzionale del 25 aprile 2024)