Augusta verso il voto, Di Mare firma: “Scelta di servizio”. Pancari: “Legalità mio impegno prioritario”

AUGUSTA – Si avvicina la scadenza, fissata sabato 25 aprile a mezzogiorno, per la presentazione formale delle candidature a sindaco e delle liste collegate, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Da un lato il primo cittadino uscente Giuseppe Di Mare, dall’altro il candidato della coalizione progressista Salvo Pancari. In attesa della formalizzazione della terza candidatura in più occasioni ribadita da Concetto Cacciaguerra, che ha già convocato una nuova conferenza stampa per lunedì 27 aprile, il confronto politico è ancora alle battute iniziali, ad oggi a distanza.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Il sindaco uscente Giuseppe Di Mare, sostenuto da Forza Italia, Grande Sicilia e sei liste civiche (queste ultime alle prese con la raccolta firme), ha di fatto formalizzato oggi la propria ricandidatura con la firma dell’accettazione.

“Con la firma dell’accettazione della candidatura ho voluto compiere un atto formale, ma anche profondamente simbolico“, fa sapere attraverso una nota stampa. Aggiunge: “È il modo più chiaro per dire alla mia città che io ci sono, che sono pronto, che sento ancora il dovere e l’onore di mettermi a disposizione di Augusta e degli augustani“.

Nel motivare la scelta, Di Mare sottolinea che “continuare a fare il sindaco della mia Augusta non è per me una scelta di convenienza, ma una scelta di servizio“, parlando anche di “un atto d’amore, di responsabilità e anche di coraggio verso una comunità“.

Il primo cittadino uscente ha quindi evidenziato il lavoro svolto nel mandato: “Lo faccio con la consapevolezza di chi sa quanto sia impegnativo amministrare, ma anche con la serenità di chi in questi anni ha sempre lavorato con dedizione, serietà e spirito di sacrificio“. Conclude così la nota stampa: “Io sono pronto e la passione, l’energia e l’amore per Augusta sono rimasti intatti“.

Sul fronte opposto, Salvo Pancari, candidato della coalizione progressista sostenuta da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra (lista in fase di raccolta firme), ha presentato la propria proposta politica nel corso di una conferenza stampa, venerdì scorso in una sala privata del centro storico, con la coalizione per la prima volta al completo. Un evento che ha visto intervenire anche il deputato regionale gelese Nuccio Di Paola, coordinatore del M5s Sicilia nonché vicepresidente vicario dell’Ars, insieme al segretario regionale di Sinistra italiana-Avs, Pierpaolo Montalto.

In apertura, Pancari ha rivendicato il percorso intrapreso lo scorso febbraio: “Da quando ho preso questo impegno, io non ho fatto altro che lavorare ogni santo giorno per portare avanti questa coalizione“, ha subito sottolineato. “Non sono nato candidato sindaco – ha proseguito – il mio mestiere è stare in classe con i miei alunni“.

L’unica stilettata a Di Mare ha riguardato la clamorosa vicenda del diniego romano per il simbolo di Fratelli d’Italia: “Dopo la vittoria del No al referendum, c’è stato un repulisti generale da parte del primo partito della coalizione che ci governa e in questo repulisti c’è stata anche la “cacciata” del sindaco – ha asserito – Non c’è più la lista del primo partito d’Italia, non c’è più la lista del partito che il sindaco ha scelto subito dopo le elezioni scorse, ed io che sono cittadino di Augusta voglio sapere perché il mio sindaco è stato estromesso in questa maniera così brutale durante la campagna elettorale“.

Pancari ha quindi illustrato i principali temi programmatici, soffermandosi in particolare su legalità e contrasto alla criminalità organizzata. “Libera è stato il mio punto di riferimento“, ha affermato menzionando l’associazione fondata da don Ciotti per annunciare alcune proposte connesse: “attivare strumenti di ascolto tra cui un telefono amico contro mafie e racket” e “sostenere cittadini e imprese nella lotta contro usura e racket“, oltre al “recupero e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata“. Sul punto ha ribadito: “Questo è un mio impegno prioritario: la legalità e la lotta alla mafia“.

Altro tema centrale del programma è quello dell’istruzione, caro al docente candidato sindaco, con particolare riferimento all’edilizia scolastica quando ha affermato che non deve accadere che “un edificio scolastico da fuori sia bellissimo e poi dentro ci piove“.

Tra gli obiettivi indicati, anche la “valorizzazione della cittadinanza attiva” e la promozione dell’educazione civica e ambientale. In chiusura, Pancari ha rivendicato la concretezza del programma:

“Questo non è un libro dei sogni. Questo è qualcosa che ogni città, che si definisca civile, dovrebbe avere nel suo programma“.