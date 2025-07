Primo piano Augusta, nuovi dirigenti scolastici per il “Megara” e il “Corbino” di

AUGUSTA – Dal prossimo 1° settembre due importanti istituti scolastici della città vedranno l’insediamento di nuovi dirigenti scolastici, nell’ambito delle operazioni di mobilità regionale deliberate dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia. Si tratta del Liceo “Megara” e del 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, che comprende anche il plesso “Salvatore Todaro” di via Gramsci.

Al Liceo “Megara”, il dirigente uscente Gianluca Rapisarda lascerà l’incarico, dopo un solo anno, per assumere la guida del Liceo statale “Lombardo Radice” di Catania. A raccogliere il testimone sarà Fabrizia Ferrante, dirigente in arrivo dal 1° Istituto comprensivo “Pirandello” di Carlentini.

Un altro passaggio significativo riguarda il 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, che saluterà la dirigente Maria Giovanna Sergi, collocata a riposo dopo quarant’anni di stimata carriera tra l’insegnamento e la dirigenza scolastica. A succederle sarà Gloriana Russitto, attualmente alla guida dell’Istituto comprensivo “Columba” di Sortino.

Questi cambi al vertice si inseriscono nel più ampio piano regionale di attribuzione e riassegnazione degli incarichi dirigenziali, che per l’anno scolastico 2025-2026 ha coinvolto centinaia di scuole in tutta la Sicilia. Il provvedimento, pubblicato il 14 luglio scorso dall’Usr Sicilia, ha previsto 74 mutamenti all’interno del territorio regionale, oltre a 22 nuove assegnazioni da mobilità interregionale e 185 conferme in sede.