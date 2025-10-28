Primo piano Augusta, premiati i vincitori del 1° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta” di

AUGUSTA – Si è svolta sabato 25 ottobre, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, la cerimonia di premiazione del 1° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta”, promosso dal “Nuovo Gruppo Meg” con il sostegno del Comune di Augusta e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale.

A presiedere il tavolo dei lavori sono stati il presidente del sodalizio organizzatore Pippo Corbino, il direttore artistico dell’evento Amedeo Nicotra, il vicepresidente del sodalizio Salvo Intagliata, il critico d’arte e socio Tommaso Cimino, la dirigente del servizio Rapporti istituzionali dell’Adsp Alessandra Lombardo, Aurelio Elia già direttore dell’Accademia di Belle Arti di Siracusa, oltre al sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare. La giuria, presieduta dallo stesso Corbino, era composta inoltre dagli esperti d’arte Nicotra, Cimino, Elia, dall’assessore alla cultura Pino Carrabino per il Comune, da Alessandra Lombardo per l’Autorità di sistema portuale e dall’editore Pietro Forestiere.

Un collage delle opere sul podio della sezione “estemporanea”, dal 1° posto a sinistra

Nella sezione “estemporanea”, dedicata alle opere realizzate sul tema “Augusta oltre l’isola tra cielo e mare”, il primo premio è stato assegnato al pittore Salvo Rizzo, proveniente da Carlentini, che ha ricevuto il trofeo di questa prima edizione della manifestazione ispirato alla Porta spagnola. Il secondo posto è stato conquistato da Emanuele Coco di Viagrande, mentre il terzo premio è andato all’augustano Fulvio Perata. Ai tre artisti sono stati attribuiti i premi acquisto in denaro pari rispettivamente a 1.000, 700 e 500 euro, oltre ai trofei della manifestazione.

Un collage delle opere sul podio della sezione “contemporanea”, dal 1° posto a sinistra

Per la sezione “contemporanea” generale, dedicata alla libera interpretazione del tema, la giuria ha riconosciuto il primo posto a Claudio Paciello di Augusta. Il secondo posto è stato assegnato nuovamente a Fulvio Perata, mentre il terzo posto è stato conferito a Cinzia Sciolto, anch’ella augustana. In questa sezione, la borsa di studio del valore di 1.500 euro, riservata agli studenti delle classi quinte degli indirizzi artistici, è stata vinta da Giulia Zapparata, proveniente da Scordia, premiata per la maturità espressiva e la capacità di dialogare con il tema proposto.

Un collage delle opere giovanili premiate, in alto la vincitrice borsa di studio e in basso l’opera del più giovane

Un riconoscimento speciale è stato infine attribuito all’artista più giovane in concorso, Sofia La Grutta, residente a Melilli ma originaria di Trapani, classe 2008, per l’originalità dell’approccio e la prospettiva promettente dimostrata all’interno della competizione.

Il Trofeo, che ha visto la partecipazione di 24 artisti provenienti dal Siracusano e dal Catanese, ha rappresentato non solo un ritorno sulla scena culturale del “Nuovo Gruppo Meg”, storico sodalizio ricostituito lo scorso anno dopo oltre mezzo secolo, con una galleria espositiva in via XIV Ottobre, ma anche un momento di valorizzazione della città attraverso la pittura come linguaggio identitario e contemporaneo.