Al via il 1° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta” con premi e una borsa di studio

AUGUSTA – Prende il via una nuova iniziativa artistica che punta a valorizzare il territorio attraverso il linguaggio della pittura: il 1° Trofeo regionale di pittura “Città di Augusta”, in programma da venerdì 17 a sabato 25 ottobre sul tema “Augusta oltre l’isola tra cielo e mare”, organizzato dal “Nuovo Gruppo Meg” con il sostegno del Comune di Augusta.

Il sodalizio artistico, ricostituito lo scorso anno dopo oltre mezzo secolo di inattività (vedi foto di repertorio in copertina), torna così a essere protagonista della scena culturale locale, proponendo un evento che coinvolgerà artisti di tutta la Sicilia, con una competizione estemporanea e una sezione “contemporanea” riservata agli studenti. La competizione principale è aperta ad artisti di ogni età e provenienza residenti nella regione Sicilia e mette in palio premi acquisto in denaro per i primi tre classificati: 1° premio di 1.000 euro, 2° premio di 700 euro, 3° premio di 500 euro.

Oltre all’estemporanea si terrà una “contemporanea” riservata agli alunni del quinto anno degli istituti artistici, con in palio una borsa di studio di 1.500 euro, destinata a sostenere il percorso accademico del vincitore presso istituti superiori di formazione artistica.

La timbratura delle tele si svolgerà presso la galleria d’arte “Cat Meg New Art”, in via XIV Ottobre 3, a ridosso dei giardini pubblici, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 ottobre, con consegna delle opere entro le ore 18 del 18 ottobre.

La successiva mostra collettiva si terrà nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città, con inaugurazione domenica 19 ottobre alle ore 18,30. Le opere resteranno esposte fino al 25 ottobre, giorno in cui si terrà, alle ore 18,30, la cerimonia di premiazione.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro lunedì 13 ottobre, inviando la scheda di adesione all’indirizzo e-mail gruppomegaugusta@gmail.com oppure per raccomandata all’indirizzo “Nuovo Gruppo MEG – Via XIV Ottobre n. 3, 96011 Augusta”. La quota di partecipazione è fissata in 25 euro per la sezione estemporanea, 10 euro per la contemporanea, mentre per gli studenti la partecipazione complessiva alle due sezioni è di 10 euro. Per ulteriori informazioni e per ricevere il regolamento completo, è possibile contattare la segreteria organizzativa ai numeri mobili 371 3588265 e 320 0142964.

Come sottolinea il presidente del sodalizio organizzatore, Pippo Corbino, coadiuvato dal direttore artistico Amedeo Nicotra, il Trofeo regionale di pittura nasce con l’obiettivo di “promuovere Augusta attraverso uno sguardo artistico contemporaneo, invitando pittori e studenti a interpretare la città “oltre l’isola”, tra cielo e mare, con libertà espressiva e creatività personale“.

