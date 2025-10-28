Primo piano Augusta, scontro auto-moto sulla Sp 1 per Brucoli: centauro in elisoccorso di

AUGUSTA – Un incidente stradale si è verificato poco prima delle ore 14 di questo martedì sulla strada ex provinciale 1 Augusta-Brucoli, all’altezza dell’intersezione con via Xiacche, conosciuta localmente come la “stradella dei vigili del fuoco”.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e un motociclo, con il centauro ferito per il quale è stato richiesto l’elisoccorso.

La dinamica dell’impatto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, con i carabinieri e la polizia locale impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico veicolare.

A riportare le conseguenze più serie è stato il motociclista, comunque cosciente al momento dei soccorsi. Vista la necessità di un trasferimento rapido in una struttura attrezzata, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.