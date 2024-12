Primo piano Augusta, presepe inclusivo del “Ruiz” in chiesa Madre di

AUGUSTA – Tra i presepi a cura delle scuole cittadine all’interno della chiesa Madre, inseriti nel percorso comunale “La via dei presepi” inaugurato lo scorso sabato 7 dicembre, figura quello inclusivo dell’istituto superiore “Arangio Ruiz”.

La scuola ha infatti aderito all’iniziativa organizzata dal Comune di Augusta e dal Comitato commercianti Augusta, con un’attività laboratoriale frutto del lavoro congiunto del dipartimento di Sostegno del plesso di Augusta e di quello di Priolo Gargallo.

Il laboratorio di creazione del presepe artistico, realizzato sotto la guida delle docenti Rosanna Tringali, Claudia Naro e dell’assistente Enza Di Carlo, ha visto impegnati alcuni studenti del “Ruiz” di Augusta e Priolo Gargallo, in un’atmosfera di condivisione e armonia: Nicolò Sicuso di 3ªAF, Cristiano La Rizza di 1ªAT, Steven Mendola di 4ªAT, Aldona Tarantola e Lucia Gennuso di 3ªA, Jonathan Zanti di 4ªAF, Giovanni Peirone di 2ªAI e Salvatore Caminito di 4ªEP.

Il quadro ad olio su tela è stato realizzato dagli studenti del dipartimento di Sostegno del plesso di Priolo, mentre il treppiedi è frutto del lavoro del plesso di Augusta, sotto la supervisione del docente Marco Bonaccorso. L’allestimento del manufatto, simbolo della Natività, si è svolto mercoledì 4 dicembre in chiesa Madre. “Vedere l’entusiasmo e l’armonia con cui gli studenti hanno collaborato è stato un momento di grandissima soddisfazione – ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – La loro dedizione e il loro impegno hanno permesso di realizzare un presepe molto significativo, simbolo di unità e speranza, e di condividere attraverso l’arte la bellezza del Natale”.

L’inaugurazione del presepe, tra gli altri, si è tenuta lo scorso sabato pomeriggio alla presenza della dirigente scolastica, del sindaco Giuseppe Di Mare, degli assessori Pino Carrabino e Biagio Tribulato, delle docenti del “Ruiz” Rosanna Tringali, Claudia Naro, Cettina Mallo e Rosa Anna Bellistri.

Al fine di creare un’atmosfera festosa e coinvolgente, alcuni studenti hanno suonato, come Angelo Blandino di 2ªBL al violino e Gemma Giuffrida di 1ªCL alla chitarra, altri hanno recitato brani sul Natale, come i rappresentanti di istituto Lorenzo Corallo di 4ªAL, Francesco Blandino di 4ªCL, Carola Ignoti e Martina Bongiovanni di 3ªBL, e poi degli studenti Martina Solenne e Ismaele Abate di 1ªBL, Lara Cuppone 2ªBL, Carola Di Grande, Matteo Battaglia, Ginevra Giummo, Giulia Saquella, Aurora Battaglia, Chiara D’Amico e Silvia Catania di 3ªBL.

“Il presepe creato non è solo una decorazione natalizia, ma un simbolo di speranza e comunità – ha concluso la ds Castorina – Esso evidenzia l’importanza del lavoro di squadra e della partecipazione attiva di ogni individuo. Il laboratorio di creazione del presepe infatti è stata una chiara dimostrazione di come l’arte e la collaborazione possano trasformare un’attività ordinaria in un’esperienza straordinaria. Grazie a tutti coloro che, studenti e docenti, hanno reso possibile questo progetto, il cui risultato speriamo che riscaldi i cuori dei visitatori”.