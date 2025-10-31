Eventi Augusta, “Prevenire è vivere”, oggi incontro pubblico sulla lotta al tumore della mammella di

AUGUSTA – Si terrà questo venerdì pomeriggio, alle ore 18, nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo di città di Augusta, l’incontro pubblico di sensibilizzazione dal titolo “Prevenire è vivere: strategie e innovazioni nella lotta al tumore della mammella”.

L’iniziativa, che cade nell’ultimo giorno del mese di ottobre dedicato alla prevenzione del carcinoma della mammella, è promossa dallo storico Rotary club Augusta, presieduto dall’oncologo Fabrizio Romano, in collaborazione con i club giovanili Rotaract e Interact, con l’associazione provinciale di pazienti oncologici “Promuovere onlus“, a supporto della Breast unit e della Azienda sanitaria provinciale di Siracusa.

La conferenza mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diagnosi precoce e a diffondere una maggiore consapevolezza circa i progressi nella prevenzione e nella cura del tumore della mammella.

Interverranno il direttore generale dell’Asp di Siracusa, Alessandro Caltagirone, il direttore sanitario Salvo Madonia, e Giovanni Trombatore, direttore della Breast unit dell’Asp di Siracusa, insieme ai professionisti del centro di riferimento senologico provinciale.