Primo piano Augusta, Borgata: viabilità stravolta dai cantieri, ecco dove e quando di

AUGUSTA – Una serie articolata di ordinanze della Polizia municipale sta ridisegnando temporaneamente la viabilità nel quartiere Borgata, con interventi che si concentrano soprattutto nella seconda metà di gennaio e, per alcuni assi strategici, si protrarranno fino alla fine di febbraio. Un insieme di interventi che, pur rispondendo a esigenze diverse, inciderà in maniera significativa sulla mobilità quotidiana del popoloso quartiere nelle prossime settimane, richiedendo particolare attenzione da parte di residenti e automobilisti.

I provvedimenti riguardano sia lavori di rifacimento del manto stradale a cura del Comune sia scavi per sottoservizi elettrici da parte di Enel, oltre a interventi inseriti in più ampi progetti di riqualificazione urbana.

I lavori più visibili in questi giorni, perché insistono su un’arteria ad alta intensità di traffico, interessano corso Sicilia, nel tratto di circa 300 metri compreso tra via dello Stadio e via Matteotti, la cosiddetta “quarta traversa” (vedi foto di copertina). Qui, a seguito della rimozione di parte della barriera stradale sul lato ovest in vista di una futura nuova viabilità, è stato disposto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata (est e ovest) dalle ore 7 del 14 gennaio fino alla mezzanotte del 25 gennaio. Medesimo divieto di sosta anche in via Matteotti, nel tratto tra corso Sicilia e via Di Vittorio. Contestualmente è previsto il restringimento della carreggiata di corso Sicilia in direzione sud (verso l’Isola), già attivo dal 12 gennaio e valido “fino alla fine dei lavori” nelle fasce orarie 8,30-13 e 14-17.

Altro asse viario cruciale della Borgata fortemente coinvolto è via Lavaggi, che dal 19 gennaio sarà interessata da un divieto di fermata veicolare esteso a quasi mezzo chilometro della sua lunghezza. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra l’intersezione con via Soccorso e il passaggio a livello, con efficacia dalle ore 7 del 19 gennaio fino alla mezzanotte del 28 febbraio, nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione urbana di via Lavaggi e viale Italia. Si tratta, in realtà, di un prolungamento del cantiere e delle limitazioni già in vigore dal 12 gennaio sul tratto di via Lavaggi compreso tra il lungomare Rossini e via Soccorso, anch’esse valide fino al 28 febbraio.

Sempre per lavori di rifacimento del manto stradale comunale, più interventi interesseranno via Sacro Cuore. Nel primo tratto, compreso tra via Inferrera e via delle Saline, per circa 140 metri, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di circolazione veicolare dalle ore 7 del 19 gennaio fino alla mezzanotte del 24 gennaio. L’intervento rientra nel completamento della riqualificazione delle aree circostanti piazza Sacro Cuore, lavori che avrebbero dovuto concludersi entro il Natale.

Un’ulteriore ordinanza riguarda ancora via Sacro Cuore, dal civico 11, all’altezza di piazza Fratel Giuseppe di Santa Maria, fino all’intersezione con via Inferrera, per un tratto di circa 220 metri. Anche qui scatteranno divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dalle ore 7 del 19 gennaio fino alla mezzanotte del 27 gennaio, per consentire il rifacimento del manto stradale dall’inizio della strada fino al cantiere ormai in fase di ultimazione in prossimità della piazza.

Nello stesso periodo sarà interessata dai lavori anche via Gramsci, dove è previsto il divieto di sosta su entrambi i lati nel tratto compreso tra via Sturzo e via Croce, per circa 75 metri. L’ordinanza sarà in vigore dalle ore 7 del 19 gennaio fino alla mezzanotte del 24 gennaio, sempre per interventi di rifacimento stradale.

Sul fronte degli scavi per sottoservizi elettrici, via Lavaggi sarà interessata anche da un ulteriore provvedimento puntuale: nel tratto tra via Cantera e ronco Alcantara, per circa 30 metri, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle ore 7 del 19 gennaio e per una durata di 20 giorni, per lavori Enel.

Sempre per lavori Enel, un’ordinanza riguarda via Cantera, dove è stato disposto il divieto di sosta dal civico 2 al civico 32, ossia nel tratto compreso tra via Lavaggi e via Barbarino, dal 9 gennaio al 30 gennaio nella fascia oraria 8-24. Il provvedimento rappresenta una proroga di un divieto già in vigore, motivata da “criticità derivanti da sottoservizi di particolare delicatezza per le finalità militari alle quali sono destinati”.

Infine, ulteriori limitazioni alla circolazione sono previste in via Aldo Moro, dove, sempre per scavi relativi a sottoservizi elettrici, è stato disposto il restringimento della carreggiata nel tratto compreso tra le cabine elettriche all’altezza della caserma dei Carabinieri e quella di via Impastato, all’interno della stazione di servizio Q8. L’ordinanza è efficace dal 15 gennaio e avrà una durata di 30 giorni nella fascia oraria dalle 7 alla mezzanotte.