Primo piano Augusta, prossime ordinazioni di un sacerdote e tre diaconi augustani di

AUGUSTA – Tra i due nuovi sacerdoti e i ventuno nuovi diaconi permanenti che verranno ordinati nelle prossime settimane dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Salvatore Pappalardo, figurano quattro augustani.

Venerdì 3 luglio sarà il giorno dell’ordinazione presbiterale di Matteo Vasco (nella foto di repertorio in copertina), venticinquenne, nel Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. Del giovane seminarista abbiamo conosciuto, poco più di un anno fa, la grande passione per la chitarra e il forte legame con la parrocchia di Santa Lucia, alla Borgata. E nella parrocchia della Madonna del Buon Consiglio in S. Lucia (Centro Utopia di Augusta) presiederà, la sera di domenica 5 luglio, la sua prima santa messa.

Giovedì 4 luglio, nella chiesa Madre di Augusta, si svolgerà l’ordinazione diaconale di Giuseppe D’Angelo, Antonello Fotia e Vito Granata.

“Ci uniamo spiritualmente alla preghiera della comunità ecclesiale che li accoglie e li affidiamo alla grazia dello Spirito Santo perché renda proficuo il loro ministero pastorale“, ha scritto ieri l’arcivescovo Pappalardo, rendendo noto che sono stati espletati con esito positivo gli scrutini dei candidati al ministero sacro del diaconato permanente e che, dopo aver sentito il parere favorevole di parroci e responsabili della loro formazione, è stato stilato il calendario per l’arcidiocesi di competenza.