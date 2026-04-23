Augusta, quattro minorenni su un ciclomotore: scattano sanzioni e fermo, genitori ringraziano

AUGUSTA – Quattro minorenni in sella a un ciclomotore, senza casco o con casco non correttamente allacciato. È quanto accertato nella tarda serata di martedì scorso da una pattuglia della Polizia locale durante un controllo alla Borgata, nell’ambito delle attività di presidio della sicurezza stradale.
Il mezzo è stato intercettato mentre gli agenti stavano rientrando al Comando di corso Sicilia. Alla vista del ciclomotore con quattro giovani a bordo, tutti minorenni, è scattato il controllo, che ha confermato diverse violazioni al Codice della strada.
La circolazione con più persone rispetto a quelle consentite viola l’articolo 170 del Codice della strada, che per i ciclomotori prevede il trasporto del solo conducente o, se omologato, di un passeggero. La presenza di quattro persone configura quindi una violazione multipla. A ciò si aggiunge la mancata o non corretta utilizzazione del casco protettivo, disciplinata dall’articolo 171, che impone l’obbligo di indossarlo e di tenerlo regolarmente allacciato.
Per le infrazioni accertate sono state applicate sanzioni amministrative a carico del conducente e dei passeggeri, ciascuno per le rispettive violazioni. Le multe previste supererebbero complessivamente alcune centinaia di euro, con decurtazione dei punti dalla patente del conducente, se prevista. Il ciclomotore è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, come previsto in caso di violazioni gravi legate al trasporto irregolare di persone e al mancato uso dei dispositivi di sicurezza.
Nonostante la gravità della condotta, dalla Polizia locale evidenziano anche un riscontro positivo: i genitori dei ragazzi coinvolti, come rende noto il Comando, hanno “ringraziato e apprezzato l’operato degli agenti di Polizia locale per aver lavorato a tutela della sicurezza dei propri figli“.