Augusta, quattro minorenni su un ciclomotore: scattano sanzioni e fermo, genitori ringraziano

AUGUSTA – Quattro minorenni in sella a un ciclomotore, senza casco o con casco non correttamente allacciato. È quanto accertato nella tarda serata di martedì scorso da una pattuglia della Polizia locale durante un controllo alla Borgata, nell’ambito delle attività di presidio della sicurezza stradale.

MESSAGGIO POLITICO AUTOGESTITO

Il mezzo è stato intercettato mentre gli agenti stavano rientrando al Comando di corso Sicilia. Alla vista del ciclomotore con quattro giovani a bordo, tutti minorenni, è scattato il controllo, che ha confermato diverse violazioni al Codice della strada.

La circolazione con più persone rispetto a quelle consentite viola l’articolo 170 del Codice della strada, che per i ciclomotori prevede il trasporto del solo conducente o, se omologato, di un passeggero. La presenza di quattro persone configura quindi una violazione multipla. A ciò si aggiunge la mancata o non corretta utilizzazione del casco protettivo, disciplinata dall’articolo 171, che impone l’obbligo di indossarlo e di tenerlo regolarmente allacciato.

Per le infrazioni accertate sono state applicate sanzioni amministrative a carico del conducente e dei passeggeri, ciascuno per le rispettive violazioni. Le multe previste supererebbero complessivamente alcune centinaia di euro, con decurtazione dei punti dalla patente del conducente, se prevista. Il ciclomotore è stato inoltre sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, come previsto in caso di violazioni gravi legate al trasporto irregolare di persone e al mancato uso dei dispositivi di sicurezza.

Nonostante la gravità della condotta, dalla Polizia locale evidenziano anche un riscontro positivo: i genitori dei ragazzi coinvolti, come rende noto il Comando, hanno “ringraziato e apprezzato l’operato degli agenti di Polizia locale per aver lavorato a tutela della sicurezza dei propri figli“.