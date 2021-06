Primo piano Augusta, raccolti 550 occhiali usati per il centro nazionale Lions di

AUGUSTA – Il Lions club di Augusta rende noto, a conclusione del suo anno sociale 2020-2021, che, grazie alla generosità, sensibilità e solidarietà dei cittadini augustani, sono stati raccolti ben 550 occhiali usati. Una volta sanificati e catalogati, sono stati quindi spediti al Centro nazionale Lions per la raccolta degli occhiali usati a Chivasso (Torino).

Nel centro torinese, uno dei diciannove centri Lions nel mondo per il pluridecennale progetto internazionale, lo staff di ottici suddividerà le lenti per gradazione e le invierà laddove certe situazioni sociali lo richiederanno, sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo. Saranno i volontari Lions e altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista a distribuirle.

“Vorrei ringraziare – afferma il presidente del Lions club cittadino, Fabio Gaudioso (nella foto di repertorio in copertina, ndr) – tutti i soci che si sono adoperati nel service, le farmacie, i negozi di ottica, le parrocchie, i circoli culturali, gli esercizi commerciali, gli studi professionali, gli istituti scolastici per la collaborazione, ed infine tutti quei cittadini augustani che hanno compreso la bontà ed utilità del loro gesto che, oltre ad essere di alto valore morale, testimonia una nuova consapevolezza su concetti ambientali come il riciclo, il recupero, il riutilizzo“.