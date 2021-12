Primo piano Brucoli, rimossi pontile e pedana abusivi sul “lungomare” di

AUGUSTA – Stamani militari della Guardia costiera di Augusta hanno fatto bonificare dai rifiuti ad opera del Comune, che si è avvalso della società che gestisce il servizio di igiene urbana (l’ati “Megarambiente”), un’area demaniale marittima di alcune centinaia di metri quadrati, già sottoposta a sequestro penale, sul cosiddetto lungomare di Brucoli.

L’area versava in uno stato di “assoluto degrado“, come si legge nel comunicato della Capitaneria di porto, e, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente, a far rimuovere, per la successiva distruzione, il pontile e i resti della pedana in legno, al tempo realizzati “in assenza di concessione“.

Si è conclusa così l’operazione chiamata “Lungomare di Brucoli liberato”, avviata il 25 luglio del 2020 dalla Capitaneria di porto – Guardia costiera con il supporto dei subacquei del Nucleo Sdai di Augusta, della Marina militare e del Commissariato di pubblica sicurezza di Augusta, che aveva portato alla rimozione coatta di circa 3 metri cubi (ammontanti a circa 3 tonnellate) di materiale costituito da cemento, pietre, cordami, ferro e gavitelli, al sequestro penale del pontile e della pedana, e al sequestro penale di circa 250 metri quadrati di area demaniale invasa da rifiuti vari, fra cui numerose imbarcazioni.