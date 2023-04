Primo piano Augusta, ricavato uovo solidale di “Noi studenti” devoluto alla Misericordia di

AUGUSTA – Si è concretizzata nei giorni scorsi l’attività benefica pasquale di “Noi studenti – Augusta”, gruppo interscolastico di studenti medi che dalla scorsa estate promuove iniziative anche al di fuori delle aule. L’associazione beneficiaria è stata la locale fraternita di Misericordia.

Nel pomeriggio del Sabato santo, nei locali dell’associazione di volontariato, si è infatti sorteggiato un “uovo solidale“, segnatamente un uovo pasquale di cioccolato al latte dal peso di oltre quattro chili. La vendita dei biglietti è stata promossa da “Noi studenti” soprattutto nelle scuole superiori cittadine, ma anche tra le famiglie e le attività commerciali, nel corso delle settimane precedenti.

Il gruppo interscolastico, che riunisce diverse decine di studenti del “Ruiz” e del “Megara”, è stato fondato dal sedicenne Alessandro Giangrande, che ne è l’attuale segretario, in quest’anno nel quale gli studenti della sua scuola di appartenenza, il “Ruiz”, lo hanno eletto rappresentante d’istituto e alla consulta provinciale studentesca.

“È stata un’iniziativa semplice, che però nella sua semplicità ha voluto trasmettere un messaggio importante, cioè quello della solidarietà – ha detto Giangrande, in occasione del sorteggio – Sono sicuro che chiunque abbia acquistato uno o più biglietti non lo abbia fatto solo per il desiderio di vincere in premio l’uovo di Pasqua gigante, ma lo abbia fatto per la volontà di ricevere in premio il gesto del dono, che è qualcosa di molto più grande di questo uovo. Non è importante il biglietto che vincerà l’uovo gigante, perché tutti hanno già vinto la solidarietà“.

A seguire, è intervenuto il governatore della Misericordia di Augusta, Marco Arezzi, il quale ha ringraziato il gruppo studentesco a nome del direttivo e di tutti i volontari, alcuni dei quali presenti, specificando che la donazione ricevuta sarà destinata al miglioramento delle attrezzature impiegate dal “Nucleo Sisma”, per le attività di protezione civile. Presente, insieme alla delegazione di “Noi studenti”, anche il vicesegretario Massimiliano Farina, maturando del Liceo “Megara”.