Primo piano Brucoli, Ztl nei mesi di aprile e maggio senza varchi elettronici di

AUGUSTA – A Brucoli, varchi elettronici installati da due mesi ma dovranno attendere per il debutto, che è previsto per venerdì 16 giugno, con la Ztl estiva. Nel mese di aprile, in corso, e nel prossimo mese di maggio è in vigore la Ztl straordinaria che sarà fatta rispettare dai vigili urbani tramite l’apposizione delle più “tradizionali” transenne.

“I varchi saranno accesi a breve per prova, ma entreranno in funzione il 16 giugno“, ci risponde il sindaco Giuseppe Di Mare in merito all’avvio del sistema di controllo degli accessi tramite rilevatori automatici, per le sanzioni in differita, costato 82mila euro a valere sul contributo straordinario della Regione per il fenomeno immigratorio 2019.

Intanto, con ordinanza di polizia municipale del 5 aprile, è stata disposta la Ztl straordinaria per la scorsa domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, nonché per le giornate festive di martedì 25 aprile, domenica 30 aprile, lunedì 1 maggio e tutte le domeniche di maggio.

La Zona a traffico limitato prescrive il divieto di circolazione veicolare in via Libertà, dalle ore 17 alle 22, nel tratto compreso tra la traversa per Campolato basso e via Castello e nel tratto compreso tra la seconda traversa lato ovest e quella che conduce a Campolato Basso, esclusi i veicoli diretti a Campolato; in via Augusta, dalle ore 17 alle 22, nel tratto compreso tra via Nuova e via Libertà. Comunque, nei tratti interessati, è consentito il transito ai veicoli dei corpi di polizia e ai mezzi di soccorso, nonché ai veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria che espongano sul parabrezza il relativo contrassegno.

Per quanto riguarda il terreno di proprietà dell’Enel alle porte di Brucoli, è stato ancora una volta concesso al Comune in comodato d’uso gratuito per l’area di sosta stagionale e ripulito lo scorso fine settimana da personale del gestore del servizio di igiene urbana “Megarambiente”, mentre procede l’iter, avviato ormai un anno fa dall’amministrazione comunale con un atto di indirizzo, per l’acquisizione e la riqualificazione in un vero e proprio parcheggio con servizi annessi.