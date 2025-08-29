Primo piano Brucoli, torna la sagra del pesce: sapori, spettacoli e tradizioni dal 29 al 31 agosto di

AUGUSTA – Al via questo venerdì 29 agosto, nel pomeriggio, la “2ª Sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro“, che, oltre alle immancabili degustazioni di prodotti ittici, si annuncia quale mostra mercato di prodotti tipici e artigianato.

Nella ‘tre giorni’, che si concluderà la sera di domenica 31 agosto, sono in programma spettacoli, musica dal vivo, incontri di approfondimento storico-culturale e in particolare gli artisti di strada, tra mangiafuoco ed equilibristi che intratterranno i passanti.

La manifestazione, organizzata dalla “Associazione culturale siciliana”, gode del patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Spettacolo, inoltre del Comune di Augusta per il tramite dell’Assessorato comunale all’Innovazione e valorizzazione locale che ha inserito l’evento nel cartellone comunale estivo.

“Per il secondo anno consecutivo la “Sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro” rappresenta un importante evento per la valorizzazione della cultura del mare – afferma nella nota stampa di lancio il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – Buona cucina ed intrattenimento, oltre agli approfondimenti culturali su storia e tradizione, sono l’amalgama giusto per valorizzare un borgo che ha le carte in regola per essere forte elemento di traino per il turismo“.

“La seconda “Sagra del pesce di Brucoli” è ormai diventata un simbolo della valorizzazione delle realtà locali – aggiunge nella stessa nota il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso – Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo voluto farne un appuntamento fisso che rilancia questo territorio, dal momento in cui la Regione ha dato a Brucoli il riconoscimento di Borgo marinaro. È iniziato così un percorso di grande valorizzazione e rilancio di una cultura popolare locale che individua nella cucina un importante scrigno in cui si conservano antichi tesori. Continueremo su questa strada per fare crescere la sagra sempre di più“.

“Prendo in mano, quest’anno, le redini della seconda “Sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro”, con la ferma intenzione di farne un appuntamento sempre più coinvolgente nel panorama degli eventi turistici siciliani – prosegue il deputato rosolinese all’Ars – Questo è l’anno della svolta, con una buona diversificazione delle offerte gastronomiche, che prevedono sei stand, i quali prepareranno piatti strettamente legati alla tradizione marinara. Ho trovato una sagra ben strutturata, che nel suo logo ha gli elementi salienti della nostra identità locale: il mare (e quindi il pesce), il Castello aragonese e, sullo sfondo del golfo, l’Etna fumante. Beni culturali e beni ambientali insieme, insomma, per fare più forte il nostro turismo“.

(Nella foto di repertorio in copertina: 1ª Sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro)