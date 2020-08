Primo piano Augusta, “Ruiz” e “Megara” selezionati dal Miur tra i 25 nuovi licei biomedici di

AUGUSTA – Importante riconoscimento per entrambi gli istituti superiori cittadini, l’Istituto d’istruzione superiore “Arangio Ruiz” e il Liceo “Megara“, selezionati con un bando del mese di giugno e individuati con recenti decreti del ministero dell’Istruzione per l’attuazione del percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” a partire dall’anno scolastico 2020-2021.

La sperimentazione “Biologia con curvatura biomedica” ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze in campo biologico, grazie anche all’adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale, e di orientare gli studenti che nutrono un particolare interesse per la prosecuzione degli studi in ambito chimico-biologico e sanitario. Scuola capofila il Liceo “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, la rete dei Licei biomedici, partita come sperimentazione nel 2011, ha come obiettivo la formazione e la preparazione degli studenti per l’accesso alle facoltà con accesso a numero programmato di medicina e chirurgia, odontoiatria e professioni sanitarie.

L’opportunità è data dall’accordo quadro del 2017 tra lo stesso Miur e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), rivolto, a seguito di candidatura, alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado quali licei scientifici, licei scientifici ad opzione scienze applicate, licei scientifici con sezione ad indirizzo sportivo e anche licei classici.

Il Liceo scientifico delle Scienze applicate dell’ “Arangio Ruiz” e il Liceo “Megara”, sia scientifico che classico, sono rientrati nell’elenco delle ulteriori 25 scuole italiane, quattro nella provincia aretusea, individuate dal Miur con l’ultimo bando per ampliare la rete nazionale di attuali 140 licei biomedici distribuiti su oltre 90 province. La proposta formativa vedrà quindi, già dal prossimo inizio dell’anno scolastico, gli alunni delle terze classi dei licei in classe e in laboratorio con docenti e medici della provincia di Siracusa per avviarsi ai corsi di medicina.

Entusiasti i rispettivi dirigenti scolastici. “Sono molto soddisfatta e ringrazio, ancora una volta – ha dichiarato la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – i docenti della scuola per la dedizione nell’elaborare, con forte spirito di collaborazione, progetti didattici di grande levatura culturale. Si tratta di una preziosa opportunità per i nostri studenti che contribuirà a rendere la nostra offerta formativa sempre più al passo coi tempi e proiettata verso le esigenze occupazionali del Paese“.

Il dirigente scolastico del “Megara”, Renato Santoro, ringrazia “i docenti del Liceo e quanti si sono adoperati a fini della progettazione e costruzione di questa proposta formativa indirizzata al progresso del territorio e della cittadinanza intera, ma soprattutto alla possibilità per i giovani liceali di coltivare le loro passioni di studio e il loro sogno: iniziare la loro strada per essere, un giorno, di aiuto agli altri“.

