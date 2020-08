Primo piano Augusta, Msc Fantasia nel porto Megarese: salgono a tre le navi da crociera in sosta inoperosa di

AUGUSTA – Da ieri sono tre le navi da crociera in sosta inoperosa alla fonda nel porto Megarese. A due mesi dall’arrivo dei primi due giganti della compagnia Msc, la Fantasia è arrivata al varco dighe del porto ieri alle ore 7,42 e alla fonda alle ore 8 in punto, come ci conferma l’Avvisatore marittimo.

A bordo della nave lunga 333 metri con una stazza di 137.936 tonnellate, già sottoposta a sanificazione anti-Covid, ci sono 62 componenti l’equipaggio, a fronte dei circa 1.400 che accoglie a pieno regime oltre al potenziale di 4.300 passeggeri.

Msc Fantasia affianca quindi la Msc Splendida, di pari stazza e lunghezza, entrata nel porto il 19 giugno, e la Msc Opera, di poco più piccola con i suoi 275 metri di lunghezza, arrivata il 22 giugno.

Ieri è salpata da Genova la Msc Grandiosa con passeggeri a bordo, la prima crociera dopo che il governo nazionale aveva dato il permesso per la ripartenza del settore a partire dal 15 agosto.