Primo piano Augusta, scuole superiori aperte per studenti disabili? L’associazione “20 novembre 1989” riceve risposta da Lagalla di

AUGUSTA – Si chiude una settimana densa di interlocuzioni istituzionali per l’associazione “20 novembre 1989”, che si occupa di tutela dei diritti delle famiglie con persone diversamente abili, e che proprio ad Augusta conta oltre un centinaio di famiglie aderenti.

Il vicepresidente nazionale Sebastiano Amenta ha ricevuto nel pomeriggio del 4 novembre una risposta dall’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, interpellato a mezzo pec lo scorso 26 ottobre sulla possibilità di “tenere aperte le scuole e le lezioni in questo frangente di emergenza solamente per gli alunni portatori di handicap, come ha fatto il governatore De Luca in Campania con l’ordinanza numero 82 del 20 ottobre 2020“. Secondo Amenta, infatti, “un alunno con disabilità su tre è di fatto escluso dalla Didattica a distanza: o perché si è rivelata inefficace o perché la Dad non era nemmeno ipotizzabile per la patologia grave dell’alunno (vedi il disturbo dello spettro autistico, non verbali, dove il bisogno del rapporto 1 a 1 con l’insegnante di sostegno è fondamentale e predominante), o per l’impossibilità, per alcuni alunni, della presenza costante di un adulto di riferimento per la Dad, in quanto molti genitori sono impegnati entrambi con la propria vita professionale dovendo decidere se dedicarsi al proprio figlio e assisterlo alla Dad o alla propria professione“.

L’assessore regionale Lagalla, nel giorno della pubblicazione dell’ultimo Dpcm, ha risposto: “Un piacere informarla che, con nota assessoriale protocollo n. 4114 del 27 ottobre 2020, questa amministrazione, stanti le previsioni del Dpcm 24 ottobre 2020 e dell’ordinanza regionale di Protezione civile n. 24 del 26 ottobre 2020, ha autorizzato gli istituti scolastici di secondo grado ad accogliere, in presenza, fino al 25% degli alunni, avendo particolare riguardo alle esigenze degli studenti portatori di disabilità e in stato di maggior difficoltà. È tuttavia ovvio che prossime disposizioni, a carattere nazionale e/o regionale, potranno modificare l’attuale assetto, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica“.

È un quadro normativo di restrizioni in rapida evoluzione, tant’è che l’ultimo Dpcm vede la Sicilia quale area “arancione” e cioè, per quanto concerne il mondo della scuola, con la previsione della sola Didattica digitale integrata (Ddi) per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori (“possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali“), e con il mantenimento della didattica in presenza per scuole dell’infanzia, scuole elementari e medie.

Lo stesso 4 novembre della risposta da parte dell’assessore regionale, una delegazione dell’associazione formata dal vicepresidente Amenta e dai componenti del direttivo, Ielsa Speciale e Alessandro Settipani, ha incontrato il neo sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare (vedi foto di copertina, ndr), a cui erano già state sottoposte delle priorità programmatiche. “Si è impegnato a tal proposito di far aumentare, in seguito all’approvazione del bilancio, le ore di assistenza specialistica agli alunni disabili nelle scuole (Asacom) tenendo conto del Pei (Piano educativo individuale)“, fa sapere Amenta, definendosi “fiducioso” a seguito dell’incontro.

Al palazzo di città, si è parlato, oltre che di Peba (Piano di eliminazione barriere architettoniche) e di avvio di un diuturnato, anche della “elargizione dei voucher del bonus disabili gravi (Dp 589), bando che darà l’opportunità a tutti disabili gravi articolo 3 comma 3 di poter beneficiare di servizi specialistici anche a domicilio“. “Bando emanato nel 2019 – sottolinea Amenta – e nonostante siano state espletate le valutazioni presso Uvm del distretto socio sanitario di Augusta, e le famiglie caregiver abbiamo terminato l’iter per l’accesso al beneficio, nonostante abbia sollecitato più volte tramite pec alle Politiche sociali l’elargizione dei medesimi, i voucher ancor oggi non sono stati distribuiti agli aventi diritto“. Su questo punto, il neo assessore alla Politiche sociali Beniamino D’Augusta, secondo quanto riferisce Amenta, “ha garantito che verranno distribuiti nel più breve tempo possibile“.

Tra le prossime iniziative che dovrebbe adottare il Comune, secondo quanto riporta Amenta a seguito dell’incontro con l’amministrazione comunale, “nei prossimi giorni verrà inoltre avviata ufficialmente la consulta sulla disabilità e verrà nominato anche il garante“.

Il sindaco Giuseppe Di Mare, a margine dell’interlocuzione con la delegazione dell’associazione “20 novembre 1989”, aveva scritto sulla sua pagina social: “Siamo pronti a dare il massimo, come è giusto che sia, e recuperare il tempo perduto. Proveremo ad andare spediti e saremo sempre e comunque disponibili al dialogo e al confronto per superare gli ostacoli e arrivare a raggiungere gli obiettivi prefissati. L’uomo al centro“.