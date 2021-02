Primo piano Augusta, scuole superiori, domenica di tamponi rapidi drive-in. Lunedì il rientro al 50% di

AUGUSTA – Domenica mattina, 7 febbraio, dalle ore 9 alle 15, saranno eseguiti i tamponi rapidi anti-Covid con modalità drive-in alla postazione Marisicilia di Punta Izzo (nella foto di repertorio in copertina, ndr) per le scuole superiori. Lo screening gratuito è rivolto, su adesione volontaria, a studenti, docenti e personale Ata del Liceo “Megara” e dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz“.

Tutte le scuole superiori siciliane si preparano al ritorno in classe previsto per lunedì 8 febbraio, differito di una settimana con ordinanza del presidente della Regione. Si dovrà quindi garantire la didattica in presenza “almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca” delle scuole superiori, applicando l’articolo 1 comma 10 del Dpcm del 14 gennaio. Avevamo intervistato i dirigenti scolastici dei due istituti superiori statali una settimana fa, i quali ci hanno confermato che le rispettive scuole sono pronte al ritorno alla didattica in presenza, con i piani di rientro già predisposti.

Il numero di attuali positivi al Covid-19 nel territorio di Augusta è rapidamente diminuito negli ultimi giorni, passando dal picco storico di 222 comunicato il 29 gennaio ai 185 di ieri.

L’Asp di Siracusa, di concerto con i comuni e le scuole superiori della provincia, ha quindi allestito questa nuova campagna provinciale per i test antigenici dedicati alla popolazione scolastica. La postazione drive-in a Punta Izzo è attiva dal 30 novembre scorso, nell’ambito dei vari Drive through Difesa (Dtd) della Marina militare, gestita da personale militare sanitario di Marisicilia con la collaborazione di personale sanitario Asp.