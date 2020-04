Primo piano Augusta, servizio randagismo, aggiudicato l’appalto da 1,7 milioni per i prossimi tre anni di

AUGUSTA – È stato aggiudicato alla società “G.M.G. Srl” di Augusta il servizio comunale di cattura, trasporto, cura e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio per i prossimi tre anni. La ditta risulta unica partecipante alla gara d’appalto e ha presentato un’offerta dell’importo complessivo pari a 1 milione 709 mila 403 euro, praticando un ribasso del 0,33 per cento.

La gara d’appalto era stata indetta lo scorso 6 novembre, con determinazione del responsabile del terzo settore Angelo Carpanzano, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria (ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sui prezzi posti a base di gara.

Con determina dello stesso settore del 3 aprile scorso, oltre all’aggiudicazione del servizio, è stata impegnata la somma di 420 mila 360 euro (Iva compresa), ripartita in sei tranche da 70.060 euro, per il primo pagamento del servizio per il periodo che va da oggi, 6 aprile, al 31 dicembre 2020.

