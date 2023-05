Eventi Augusta, sfilata e concerto della banda musicale sabato per il 15° della rifondazione. Col nuovo stendardo di

AUGUSTA – Cadono in questi giorni due importanti ricorrenze per la banda musicale cittadina, in concomitanza con i festeggiamenti in onore di San Domenico, patrono di Augusta. Si tratta del 15° anniversario della rifondazione della banda musicale di Augusta e del 160° dell’istituzione della prima banda musicale comunale, che risale al 1863, subito dopo la proclamazione del Regno d’Italia, ad opera del sindaco Giuseppe Surdi.

Il “Nuovo Corpo bandistico Federico II – Città di Augusta”, erede di questa tradizione, è attualmente diretto dal maestro Gaetano Galofaro e presieduto da Emanuele Di Grande, con un direttivo completato dal vicepresidente Simone Nicotra, dall’archivista Roberto Mignosa e dal tesoriere Vittorio Rattizzato. Per commemorare il doppio anniversario, è stato organizzato un concerto patrocinato dal Comune, che si terrà sabato 20 maggio dalle ore 19, con una sfilata che partirà da piazza Duomo e si concluderà in piazza Castello, nella villa comunale.

Debutterà il nuovo stendardo della banda (nella foto di copertina), “un simbolo importante che rappresenta l’unità e la dedizione dei membri della banda“, come fa sapere il presidente Di Grande. “Il disegno centrale del nuovo stendardo è stato realizzato con grande maestria da Roberto Mignosa – riferisce – il cui talento artistico ha catturato l’essenza della banda e della città di Augusta“. Il disegno riproduce l’aquila dello stemma di Augusta, differenziandosi nel corpo, composto da una lira, strumento musicale storicamente simbolo della musica e della banda. Inoltre, rispetto all’araldica comunale, le due monete tratte dal mare recano le sagome di una tromba e un tamburo, evocando il tradizionale rito della “Trumma” del Giovedì santo ritenuto il collante per la rifondazione del 2008.

“Desidero esprimere un particolare ringraziamento alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, che ha donato il supporto di questo meraviglioso nuovo stendardo. La loro generosità e il loro sostegno hanno reso possibile la creazione di un simbolo significativo per la banda musicale, che sarà sicuramente un punto di riferimento per le future generazioni di musicisti – auspica il presidente Emanuele Di Grande – Il nuovo stendardo rappresenta un’importante testimonianza della storia e dell’identità della banda musicale, e sono sicuro che diventerà un oggetto di grande orgoglio per tutti i membri e i sostenitori. Sarà un simbolo visibile delle tradizioni e dei valori che la banda rappresenta, e contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza e la passione per la musica che animano la comunità“.

La sfilata della banda musicale sarà un’occasione speciale per la comunità di Augusta di riunirsi e celebrare insieme un patrimonio fatto di marce della tradizione e diverse generazioni di musicisti, nonché di un recente gemellaggio con la “Filarmonika Prince of Wales Own” di Birgu (Malta). I suoni vibranti della banda risuoneranno per il centro storico, intendendo creare l’atmosfera gioiosa che possa accompagnare fino alla festa patronale di San Domenico. La cittadinanza è invitata a partecipare.