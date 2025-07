Primo piano Augusta, sfregio al Faro Santa Croce, l’imprenditore che lo sta riqualificando: “La bellezza vincerà” di

AUGUSTA – È stato imbrattato con una scritta di vernice nera il prospetto nord del Faro di capo Santa Croce, tra i monumenti simbolo della città di Augusta nonché l’edificio che identifica l’area balneare più frequentata dagli augustani.

Secondo le prime informazioni, la scritta sarebbe comparsa non prima della notte tra venerdì e questo sabato 19 luglio.

Il manufatto di epoca borbonica, gestito dall’Agenzia del demanio, venne affidato in concessione cinquantennale nel 2018, attraverso la terza edizione del bando “Valore Paese – Fari“, a un raggruppamento temporaneo di imprese (due società augustane del settore metalmeccanico) che ne sta completando la riqualificazione in “luxury lighthouse art resort“.

Il rappresentante delle imprese aggiudicatarie, Roberto Bramanti, che sta provvedendo all’installazione del previsto sistema di videosorveglianza, ha disposto l’immediata copertura della scritta per il successivo ripristino a regola d’arte dell’intero prospetto. Al contempo, è stata ripulita l’area sottostante dai rifiuti abbandonati.

È stato lo stesso imprenditore a denunciare l’episodio sui social network, riservandosi di presentare formale esposto alle autorità di pubblica sicurezza.

A La Gazzetta Augustana.it, Bramanti riferisce: “Da bambino guardavo il Faro e sognavo che qualcuno lo restaurasse, la sorte ha voluto che potessi provvedere in prima persona. Vederlo sfregiato in questa maniera mi rattrista, ma non molliamo affatto. La bellezza vince su qualsiasi cosa“.