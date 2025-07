Primo piano Augusta, alla “Dimora delle virtù” l’inclusione si fa apericena di

AUGUSTA – Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta di Salvatore Seguenzia, noto in città nella veste di poeta e scrittore, il quale stavolta intende far conoscere un apericena particolare. Si svolge ogni venerdì, dallo scorso 27 giugno e per tutta la stagione estiva, ne “La dimora delle virtù“, centro socio-educativo di cui è titolare la cooperativa sociale “L’albero”, dove si svolgono progetti per ragazzi con disabilità psico-fisiche.

La Dimora delle virtù è sorta ad Augusta dalla brillante idea del dott. Massimo Salamone (presidente della cooperativa sociale, ndr) coadiuvato dall’instancabile anima propulsiva di Ielsa Speciale (direttrice del centro socio-educativo, ndr). Grazie ai vari professionisti collaboranti, che hanno creato un vero e proprio lavoro di équipe, questa associazione ha intrapreso un percorso socio-educativo affinché questi ragazzi, un domani, possano vivere con la loro autonomia e gestire le più elementari azioni quotidiane. Talvolta i sogni diventano realtà e in questo caso il dott. Salamone è stato lungimirante nell’investire, attraverso la sua lunga esperienza, in un progetto non ancora esistente nel territorio aretuseo. Infatti, ha messo in moto, anzi, ha portato alla luce una realtà che, nell’attuale società, non trova spazio se non con il semplice spirito di solidarietà. Ha voluto sposare, insieme a Ielsa Speciale, questo percorso di vita per dare voce a chi è meno fortunato, permettendogli di imparare a crescere ed a credere che, talvolta, la fiaba non è solo una fantasia ma si può trasformare in un messaggio futuristico dove la disabilità dev’essere vissuta nella piena normalità e che venga inglobata nel contesto quotidiano con tutti i suoi principi, in modo tale l’occhio pigro della società non la veda come un problema ma come una risorsa.

Tutti gli operatori presenti, professionalmente preparati ognuno nei loro compiti demandati, hanno posto avanti le loro mani, con tanto di sacrificio, per incoraggiare, sostenere e spalleggiare questi ragazzi nel credere che la vita pone degli ostacoli ma tutti, con varie difficoltà, sono superabili: nulla è impossibile. Seguendo proprio questo principio filosofico, sembra giusto e doveroso evidenziare quanto stanno facendo i ragazzi della Dimora in questi giorni afosi. Tutti i venerdì sera si organizzano degli apericena dove gli ospiti, appena giunti, sono ricevuti da Giorgia, Francesca, Concetta, Alessio, Roberto e Giovanni che, oltre a verificare la prenotazione, ti accompagnano al relativo tavolo e ti servono le prelibatezze culinarie da loro stessi preparate. Davanti a tanta meraviglia, uno spensierato apericena alla Dimora delle virtù è accompagnato anche dalla soave ‘voce’ di Alessio che delizia i presenti a godersi una piacevole serata.

A volte basta poco affinché la diversità apra gli occhi per far vedere la realtà. Tutti i ragazzi sono ottimi provetti e zelanti camerieri: meticolosi nel servire le portate seguendo le più basilari linee guida del galateo, tanto da ricevere un sincero plauso da tutti gli ospiti della serata. Corre, quindi, l’obbligo di manifestare un sincero e profondo ringraziamento al dott. Massimo Salamone, a Ielsa Speciale e a tutti i loro collaboratori per l’impegno profuso sul futuro di questi ragazzi. È proprio vero che in questo luogo dimorano tante virtù.

Salvatore Seguenzia