Primo piano Augusta, Estate 2021, prelievo di 50 mila euro dal fondo di riserva. Sindaco: “Consentirà uso immediato dei contributi privati” di

AUGUSTA – Un prelievo dal fondo di riserva del bilancio comunale 2021 di 50 mila euro per impiegare subito le donazioni private raccolte da destinare, fino a tale somma, al prossimo cartellone comunale estivo, chiamato “Augusta d’Estate 2021“. Questa, in sostanza, la soluzione trovata dall’amministrazione comunale al fine di poter impegnare le risorse necessarie in tempi utili.

“Si tratta della modalità contabile individuata per consentire l’utilizzo immediato dei contributi dei privati pervenuti – ci risponde il sindaco Giuseppe Di Mare (nella foto di repertorio in copertina, ndr) – Proprio per essere credibili e tempestivi nei confronti dei tanti privati che hanno elargito il contributo“.

Il programma comunale di eventi per l’estate, che deve essere ancora presentato, partirà venerdì 9 luglio. L’atto per il prelievo è una determinazione del sindaco del 16 giugno, per impinguare il capitolo di spesa (“Spese per iniziative culturali”) che, secondo quanto accertato dal responsabile dell’ottavo settore, “allo stato attuale non presenta la sufficiente copertura finanziaria per consentire la realizzazione di eventi culturali e di intrattenimento, in programma per la imminente stagione estiva”.

Il Comune aveva avviato, con un avviso pubblico dello scorso 5 maggio, la ricerca di contributi da destinare, in via esclusiva, al cartellone estivo, tramite versamento al conto di Tesoreria o pagamento di servizi connessi, appellandosi a cittadini, operatori economici e sociali, imprese, enti del terzo settore. Con un precedente avviso del 23 aprile, rivolto ad associazioni, enti, parrocchie e scuole presenti nel territorio comunale, invitava invece a far pervenire proposte di eventi da inserire nel cartellone comunale entro il 17 maggio scorso, prevedendo un contributo economico a “parziale copertura delle spese di organizzazione e di realizzazione degli eventi proposti”.