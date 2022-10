Primo piano Augusta, si dimette il consigliere comunale Marco Patti (M5s). Chi subentrerà? di

AUGUSTA – Si dimette, all’improvviso, il consigliere comunale Marco Patti, due anni fa risultato il più votato dei tre componenti del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle, gruppo che da allora siede stabilmente tra i banchi dell’opposizione. Sono “dimissioni irrevocabili” quelle presentate formalmente stamani e che, in vista della seduta consiliare convocata per giovedì 6 ottobre, aprono l’interrogativo sul surrogante.

Quando Patti, alle ultime elezioni amministrative, fu riconfermato consigliere con 410 preferenze, venne rieletta anche Roberta Suppo (attuale capogruppo) con 235 voti, seguita da Chiara Tringali, alla prima consiliatura, grazie a 159 preferenze. A seguito delle dimissioni di Patti, a subentrargli sarebbe la giovane Aurora Di Grande, primo dei non eletti con 151 preferenze, che però rinuncerà per motivi di studio.

“Sarei stata onorata di rappresentare la città di Augusta e, in particolare, la fascia giovanile che nel 2020 mi aveva sostenuta – riferisce – Con grande rammarico, però, mi trovo oggi a non poter accettare. In questi due anni la mia vita è cambiata e nei prossimi mesi dovrò viaggiare molto per completare il mio percorso formativo. Questo mi porterà lontano da Augusta e non mi sembra opportuno accettare un tale incarico sapendo già che sarei molto assente“.

“Nell’attesa di ultimare i miei studi, indirizzati comunque verso l’ambito politico, mi impegno a restare a disposizione della città – aggiunge Aurora Di Grande – Ancora una volta vorrei ringraziare una per una, le oltre 150 persone che alle scorse elezioni hanno riposto in me la loro fiducia, sperando di non averle deluse con questa mia scelta: si tratta di un arrivederci e non di un addio“.

La scelta spetterà quindi a Federico Palazzotto, che ottenne 142 preferenze, o in subordine al già consigliere pentastellato Uccio Blanco, attestatosi a 138 preferenze.

(Nella foto di repertorio in copertina, da sinistra: Marco Patti, Roberta Suppo, Chiara Tringali)