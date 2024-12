Primo piano Augusta, si rinnova Pcto del “Ruiz” con Marinarsen di

AUGUSTA – Nella sala conferenze dell’Arsenale militare marittimo di Augusta, è stata firmata nei giorni scorsi la convenzione per Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) tra l’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz” di Augusta e Marinarsen Augusta, chiamato “Gestione dei servizi marittimi, delle officine meccaniche e dei sistemi elettrici ed elettronici”.

La cerimonia si è aperta con il saluto e i ringraziamenti del contrammiraglio Giovanni Torre, direttore dell’Arsenale militare, e della dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina. Presenti per la scuola di via Catania, oltre alla ds, i docenti Gaetana Rizzotti quale referente Pcto, Corrado Cianci tutor interno del progetto e gli studenti beneficiari della classe 5ªAM, Meccanica e meccatronica.

Il direttore di Marinarsen, coadiuvato dal suo staff che vede il contrammiraglio Maurizio Fareri, Veronica Sparacino, i collaboratori Eliana Mandolfo, Ileana Zilli e Natale Caforio, ha accolto i rappresentanti del “Ruiz” evidenziando l’impegno che l’Arsenale profonde nel supportare, con le proprie professionalità, gli istituti scolastici nella realizzazione di progetti finalizzati all’acquisizione, da parte degli studenti, di competenze e strumenti ritenuti fondamentali nel mondo del lavoro.

Nel suo discorso il contrammiraglio Torre ha rimarcato “il profondo legame che da sempre accomuna l’Arsenale alla comunità locale, un legame che alimenta la piena convinzione che si debba assicurare un importante travaso verso gli studenti delle conoscenze e professionalità esistenti all’interno” della struttura manutentiva della base navale, che passa anche attraverso una maggiore consapevolezza delle attività svolte e delle relative opportunità lavorative.

I Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), infatti, sono ritenuti dall’istituto scolastico “percorsi formativi utili all’orientamento al mondo del lavoro degli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori“, grazie ai quali i giovani “avranno la possibilità di acquisire competenze diverse da quelle scolastiche, attraverso laboratori e attività pratiche all’interno di luoghi di lavoro, incluse – per tutti – le nozioni essenziali di sicurezza antinfortunistica“.

La ds Castorina, nel ringraziare il direttore per la collaborazione giunta al terzo anno consecutivo, ha evidenziato il rapporto di “sussidiarietà che deve esistere tra istituzioni del territorio, attraverso percorsi didattici per le competenze trasversali e per l’orientamento coerenti con le strategie del mondo del lavoro per orientare le generazioni future a un cambiamento costruttivo“.

La dirigente ha affermato, altresì, che “il compito della scuola è la promozione responsabile dello sviluppo della persona, indispensabile per sostenere e valorizzare le capacità del singolo“, riscontrando l’entusiasmo degli studenti prossimi beneficiari del consolidato percorso formativo.