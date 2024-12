Primo piano Indoor rowing, arrivano titoli siciliani per la Ccn Augusta. Il presidente: “Ignorati da istituzioni locali” di

AUGUSTA – Nella sede di Licodia Eubea (Catania), insolita per il canottaggio, si sono svolti, la scorsa domenica mattina in contemporanea nazionale, il Campionato italiano indoor e il Meeting nazionale giovanile. La manifestazione è stata valevole anche come campionato siciliano di indoor rowing. Tre gli atleti augustani sul podio regionale.

La Canottieri Club Nuoto Augusta, infatti, presente con la sua squadra, ha partecipato all’evento riservato ai giovani. I risultati delle prove sui remoergometri (simulatori) sono stati aggregati, per le rispettive categorie, a quelli degli eventi in contemporanea nelle altre regioni, ottenendo così le classifiche nazionali.

Al via Flavio Spinali, tredicenne, nella categoria Allievo C, ha vinto il titolo siciliano e si è posizionato al quarto posto della classifica nazionale di categoria. Titolo regionale anche per la dodicenne Gabriella Tumminello, Allieva B2, anch’ella classificatasi al quarto posto di categoria in Italia.

Sofia Ternullo, Cadetta di quattordici anni, si è classificata seconda in Sicilia e diciottesima in Italia. Valentino Spinali, Allievo C, ha fatto registrare il quarto miglior tempo regionale e il settantunesimo nella classifica nazionale.

“Questi risultati, a partire da quelli di Flavio e Gabriella, mostrano l’alto valore tecnico e agonistico raggiunto dai miei ragazzi – afferma il presidente e coach Vincenzo Galoforo – specialmente in una disciplina, questa del canottaggio, che fisicamente non li favorisce, ma si sono saputi difendere alla grande, grazie alla programmazione e alla costanza negli allenamenti giornalieri“.

“La mia società, la Canottieri Club Nuoto Augusta – aggiunge Galoforo, che è padre di Sebastiano, ex azzurro campione del mondo under 23 – è molto apprezzata, stimata e rispettata nel canottaggio siciliano e italiano, visti i complimenti e attestati di stima che ci sono stati rivolti nella recente assemblea nazionale di Pisa, ma è quasi totalmente sconosciuta e ignorata dalle istituzioni comunali augustane“.

Già lo scorso ottobre, a seguito dell’ennesima ottima prestazione di Flavio Spinali e Gabriella Tumminello col “quattro senza” siciliano a Palermo per il Trofeo Coni, il presidente della Canottieri Club Nuoto Augusta aveva lanciato un sos alle istituzioni locali: “Questi risultati sono ottenuti con mezzi, attrezzature e un parco imbarcazioni ormai sempre più vecchi e tecnologicamente e costruttivamente superati, oltre a una amministrazione comunale che ci ignora in maniera imbarazzante“.