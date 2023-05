Primo piano Augusta, studentessa “Ruiz” conquista 3° posto al concorso nazionale Rotary sulla legalità di

AUGUSTA – Anche quest’anno l’Istituto superiore “Arangio Ruiz” ha conquistato un podio al concorso nazionale “Legalità e cultura dell’etica“, che ha visto oltre 1.200 studenti in gara grazie ai club service Rotary aderenti tra i distretti italiani del Rotary International.

Diverse classi del “Ruiz” si sono cimentate nella realizzazione di temi, elaborati artistici e multimediali sull’argomento proposto quest’anno dal Rotary: “Dove manca il dialogo, la mediazione, la diplomazia, prevale la violenza anche “armata” che ha nei conflitti la punta massima della sopraffazione. La convivenza civile come arma insostituibile di pace tra gli uomini”.

La studentessa Maia Ippolito della classe 4ªA Turismo dell’Istituto tecnico settore Economico ha conquistato il terzo posto nazionale nella sezione “Fotografia – Scuole superiori“, presentando uno scatto dal titolo “Se bastassero solo tre mani…”, per sottolineare come la pace sia una tappa fondamentale del cammino dell’umanità e richieda l’impegno di tutti i cittadini per preservarla e garantire un futuro.

La cerimonia di premiazione da parte del Rotary club Augusta si è tenuta sabato 27 maggio nel salone di rappresentanza del palazzo di città, nell’ambito di un convegno sulla nota vicenda giudiziaria e umana di Enzo Tortora, promosso dal club service presieduto da Dario Valmori insieme al segretario Giuseppe Tringali, anche nella veste di componente del comitato scientifico della Fondazione Einaudi, con il patrocinio del Comune rappresentato al tavolo dei relatori dal sindaco Giuseppe Di Mare. Il convegno è stato condotto da Salvo La Rosa e ha visto quale ospite d’eccezione Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora e presidente della Fondazione internazionale per la giustizia “Enzo Tortora”, che ha ripercorso i momenti drammatici di una pagina italiana di malagiustizia.

Per il “Ruiz”, presenti alla premiazione la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, la docente Stefania Anfuso, che ha seguito la studentessa premiata, la docente Rosanna Bellistri, referente del progetto per la scuola.

Un’emozionata Maia Ippolito, unica premiata in Sicilia orientale, ha così commentato: “Sono molto felice di aver ricevuto il premio (attestato e tablet, ndr) alla presenza di una grande donna, quale la dott.ssa Francesca Scopelliti, che mi ha trasmesso un messaggio di speranza, lo stesso che si evince dal mio scatto fotografico. Arriverà un tempo in cui le guerre finiranno e gli uomini impareranno a costruire società pacifiche e comunità solidali“.

Attestato di partecipazione ai seguenti studenti del “Ruiz” che hanno inviato un elaborato in gara nelle diverse sezioni: Alessandro Monticchio, Chiara Passanisi, Marco Spadaro, Valentina Saia, Elena Rizza, Sara Rizza ed Elisa Portoghese della classe 5ªB Liceo scientifico Scienze applicate; Andrea Campisi, Bianca Zerbo, Greta Failla e Giulia Ranno della 4ªBL; Ludovica Addamo della 3ªBL; Annalisa Fiorenza, Chiara Carriglio, Vittoria Tringali e Diego Conti della classe 3ªAT Istituto tecnico settore Economico indirizzo Turismo; Syria Carino e Sarah Calderone della 4ªAT; Elisa Trigilio della 5ªAT.

“Un grazie sentito al Rotary club Augusta per aver promosso un’iniziativa davvero lodevole e formativa – ha affermato la dirigente scolastica del “Ruiz”, Maria Concetta Castorina – I miei complimenti a Maia per il risultato ottenuto e tutta la mia gratitudine alle professoresse Rosanna Bellistri, referente del progetto, Stefania Anfuso e Cettina Baffo, docenti di Lettere dell’Istituto tecnico settore Economico e del Liceo delle Scienze applicate che, con dedizione e impegno, hanno seguito i loro studenti nella preparazione ad un concorso, il cui fine è l’educazione ai principi della tolleranza, della solidarietà e della risoluzione non violenta dei conflitti. Valori sui quali il “Ruiz” si confronta quotidianamente per far sì che gli studenti sviluppino una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità“.