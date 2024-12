Eventi Augusta, torna “U ciauru di Natali” con Augustafolk. Un’edizione dedicata alla famiglia di

AUGUSTA – Torna, per l’ottava edizione, “U ciauru di Natali”, il concerto omaggio dello storico gruppo Augustafolk guidato da Orazio Gianino. L’evento si terrà nella chiesa del Cristo Re questo sabato sera alle ore 19,30.

L’iniziativa è diventata un appuntamento fisso nel sabato che precede il Natale, interrotta negli ultimi nove anni solo dalle restrizioni per la pandemia.

Si è distinta anche per aver inserito nelle varie edizioni messaggi di impegno civile: dal riconoscimento consegnato a don Palmiro Prisutto per la sua sensibilità nei confronti dell’ambiente, al grido di pace lanciato lo scorso anno in chiesa Madre con l’evento che si chiuse sotto lo striscione “Stop guerre”.

Quest’anno il gruppo Augustafolk intende dedicare l’evento a “una tematica importante come la famiglia – si rende noto – cardine delle imminenti festività, l’istituzione principale della nostra società, il pilastro fondante di ogni realtà sociale“.

L’evento, patrocinato per la seconda volta dal Ministero della Cultura, sarà dunque dedicato “alla famiglia, alle difficoltà contemporanee, alla speranza che ogni famiglia possa vivere un Natale sereno e di comunione“.

(Nella foto di copertina: Augustafolk, 2022)