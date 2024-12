Primo piano Augusta-Villasmundo, auto ribaltata alla rotatoria: un ferito grave di

AUGUSTA – Grave incidente stradale, presumibilmente autonomo, ieri pomeriggio intorno alle 15,30 sulla Sp 3.

Un’autovettura Mini Cooper, con a bordo una coppia catanese, stava percorrendo la provinciale 3 da Villasmundo in direzione di Augusta.

Per motivi in corso di accertamento da parte della Polizia locale, l’auto ha sbandato finendo ribaltata nella rotatoria tra la provinciale 3 e la provinciale 106 in contrada Mortelletto (“Arte casa”), dove appena tre settimane fa si è registrato un altro incidente autonomo con auto finita al di sopra dell’opposto muro di cinta privato.

Dei due occupanti della Mini Cooper, il passeggero, una donna, è uscita dal mezzo senza aiuto, mentre l’uomo alla guida, un 62enne, rimasto incastrato, ha avuto bisogno dell’aiuto degli agenti della Polizia locale e di un automobilista sopraggiunto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

All’arrivo dell’autoambulanza del “118”, che ha trasportato la coppia all’ospedale “San Marco” di Catania, si è presa coscienza delle condizioni del conducente, per cui gli è stato assegnato il codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

La Polizia locale ha rilevato nell’autovettura irregolarità per cui sono state elevate sanzioni amministrative per circa 2mila euro ed è stato disposto il sequestro del veicolo ai fini della confisca.