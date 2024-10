Primo piano Augusta, una “Spa filosofica” in piazza Duomo di

AUGUSTA – Anche ad Augusta, nella centrale piazza Duomo, si è svolta ieri sera la sesta edizione del Festival nazionale della filosofia attiva, a cura della sezione cittadina di “Nuova Acropoli“.

Negli intendimenti dei promotori una “Spa filosofica, servizi per l’anima“, tema di questa edizione che ha coinvolto quattordici piazze italiane, una sorta di centro benessere dell’anima composto da quattro stand agli angoli della piazza, in cui proporre laboratori esperienziali fondati su principi presi ‘in prestito’ sia dalla filosofia orientale che da quella occidentale.

I passanti hanno potuto vedere con i propri occhi il mito, sempre attuale, della caverna di Platone; si sono potuti cimentare nell’antica pratica giapponese del kintsugi, letteralmente l’arte di restaurare con l’oro; hanno sperimentato come l’immaginazione possa ripercuotersi sul piano delle azioni grazie al pendolo di Chevreul; infine hanno provato a ricongiungersi al proprio mondo interiore colorando un mandala.

“Il Festival ha il preciso scopo di riportare la filosofia là dov’è nata – riferisce la presidente di “Nuova Acropoli” di Augusta, Adriana Pricone – tra la gente, nelle piazze, come ai tempi di Socrate, per tornare al significato più vero e profondo di quella philo sophia, amore per la saggezza, che da sempre ha visto l’uomo impegnato nella ricerca del significato più vero e profondo della propria esistenza e allontanarsi dall’idea tutta attuale che la relega in un mero esercizio intellettuale”.

La sezione cittadina dell’associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato, oltre ai consueti incontri mensili nella sede di viale Italia, proporrà a novembre un incontro culturale, dal titolo “Uno per tutti, tutti diversi – Verso l’unità attraverso la diversità”, per la celebrazione della Giornata mondiale della filosofia.