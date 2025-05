Primo piano Augusta, una “Stele di pace” donata dal Rotary all’ingresso della città di

AUGUSTA – È stata inaugurata, ieri mattina, in un’aiuola spartitraffico all’ingresso della città (all’altezza del cosiddetto “palazzo di vetro”), l’installazione intitolata “Una ruota per la pace“, dono dello storico Rotary club Augusta nell’ambito del progetto promosso dal distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta chiamato “Stele di pace“.

L’installazione, realizzata in acciaio corten, si presenta come un monumento essenziale ma dall’alta valenza simbolica: una struttura portante culminante con la ruota del Rotary International e una fascia curva con l’incisione laser della parola “Pace”. Contestualmente, il club service cittadino, attraverso l’opera a titolo gratuito di una ditta locale rappresentata dal titolare Vittorio Ranno, ha riqualificato l’intera aiuola. La scultura in acciaio è stata costruita e messa a dimora da un’altra ditta locale specializzata, rappresentata dal titolare Vincenzo Fiorentino.

Alla breve cerimonia sono intervenuti il presidente del Rotary club Augusta Francesco Messina, seguito dal sindaco Giuseppe Di Mare e dal governatore del distretto Rotary 2110 Giuseppe Pitari, che è socio del club di Augusta, oltre a diversi dirigenti e soci rotariani. Il parroco della chiesa di San Francesco di Paola, don Francesco Scatà ha impartito la benedizione al momento della scopertura dell’installazione.

Alla base della struttura portante, è posta una targa con la seguente dicitura: “Questa Stele per la pace è stata qui posta dal Rotary club Augusta a perenne ricordo del prioritario impegno nella costruzione della Pace per tutti i popoli”.

Durante l’inaugurazione, il presidente del Rotary club Augusta, Messina ha detto: “Questa stele incarna lo spirito del Rotary: non celebra un traguardo, ma indica un cammino. La parola “Pace” incisa nel metallo non rappresenta solo un auspicio, ma un impegno morale che il Rotary assume e rinnova ogni giorno nella comunità“.

Il primo cittadino Di Mare ha sottolineato la gratitudine della città per l’ennesima donazione del Rotary club Augusta, ricordando la fontanella innovativa al “campo Carrubba” inaugurata a fine aprile. “Questa iniziativa – ha affermato ieri – è un esempio concreto di come le associazioni possano contribuire alla bellezza e al senso civico della nostra città“.

Il governatore distrettuale del Rotary, Pitari ha evidenziato il valore complessivo del progetto distintivo dell’anno sociale che si appresta a concludere: “Questa stele rappresenta perfettamente il nostro impegno: tradurre i valori in segni tangibili. È un’opera che unisce arte, memoria e azione e che resterà come testimonianza visibile dell’identità del nostro Distretto“.

Il coordinamento del progetto distrettuale, “Stele di pace”, è stato affidato da Pitari al palermitano Antonio Fundarò, per un progetto che finora ha visto oltre quaranta stele inaugurate in Sicilia, a testimonianza della diffusione territoriale e dell’impatto simbolico dell’iniziativa.