Augusta, verso le amministrative, Di Mare conclude il “100×100 Tour”

AUGUSTA – Nello scenario di assoluta incertezza perfino sulle coalizioni che si presenteranno alle amministrative del 24 maggio, il consigliere comunale di #perAugusta, Giuseppe Di Mare (nella foto di repertorio in copertina), conducendo da circa un anno una campagna elettorale da candidato a sindaco civico pur senza esplicitarlo nelle grafiche ufficiali, ha concluso nei giorni scorsi il “100×100 Tour“.

Si tratta di una serie di incontri a tappe scanditi dalle relative fotografie sui canali social, avviati da Di Mare lo scorso 14 ottobre e con i quali ha fatto conoscere la più recente delle sue sigle civiche, “100 per Augusta“, oggetto di presentazione pochi giorni dopo le elezioni europee, a palazzo San Biagio.

“Abbiamo lanciato la nostra campagna di ascolto perché gli augustani hanno “fame” di un nuovo tipo di politica che ci unisce in un unico obiettivo, l’amore per la nostra città. Chiudiamo la prima fase dell’ascolto per passare alla seconda fase del programma per il futuro di Augusta“, afferma Giuseppe Di Mare nel comunicato finale sul “100×100 Tour”.

“Dal 14 ottobre 2019 al 29 febbraio 2020, con oltre 100 tappe quotidiane, abbiamo dedicato attenzione alle persone, alle realtà economiche e associative del luogo, molte delle quali sfiduciate e pessimiste sul futuro della nostra città – aggiunge sull’iniziativa politica conclusa – Di tutto questo ne abbiamo fatto un minuzioso resoconto sui social, pubblicando quotidianamente una tappa e le tematiche affrontate. Siamo stati nell’Augusta silenziosa, che lavora incessantemente, che si dona all’altro, che paga le tasse a volte senza avere i corrispettivi servizi, che spesso vede distante il Palazzo di città“.