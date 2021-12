Primo piano Augusta, viabilità centro storico cambia fino all’antivigilia di Natale di

AUGUSTA – Cambia la viabilità nel cuore del centro storico nella settimana “clou” pre-natalizia, che va da venerdì 17 a giovedì 23 dicembre.

Con due ordinanze di polizia municipale adottate il 15 dicembre, è stata introdotta una regolamentazione temporanea della circolazione e della sosta veicolare per consentire lo svolgimento delle iniziative nell’ambito del cartellone comunale “Natale ad Augusta”, su tutte il mercatino dell’artigianato con la pista di pattinaggio allestiti in piazza Duomo.

Circolazione e sosta veicolare sono vietate nelle “vie laterali” della piazza Duomo dalle ore 7 di venerdì 17 alle ore 24 di giovedì 23 dicembre.

Sono altresì vietate in via Principe Umberto (vedi foto di copertina, ndr), nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e via Roma, sabato 18 dalle ore 14 alle 22 e domenica 19 dicembre dalle ore 9 alle 24.