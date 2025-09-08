Primo piano Augusta, viabilità di accesso e deflusso dall’Isola: tracciata la nuova segnaletica di

AUGUSTA – Con il viadotto Federico II libero dai cantieri per il ripristino strutturale delle pile in mare, conclusi dopo tredici mesi di lavori, è stata realizzata oggi la nuova segnaletica orizzontale bianca che delinea la viabilità di entrata e uscita per e dall’Isola.

Nella viabilità verso sud, cioè dalla Borgata verso l’Isola, viene confermata con il restringimento di carreggiata la riduzione delle corsie da due a una. Le carreggiate sono separate dalla doppia linea continua bianca, che pertanto non consente la svolta a sinistra verso il porticciolo turistico finora concessa in deroga, dalla pre-esistente segnaletica verticale, ai trasporti natanti.

Nella viabilità verso nord, cioè dall’Isola verso la Borgata, il tratto finale di via Xifonia vede due corsie con il medesimo senso di marcia, dove non sono previsti stalli per la sosta. La corsia di sinistra incanalerà il traffico verso via Colombo, mentre quella di destra verso il viadotto.

È noto, altresì, che, un anno fa, l’amministrazione ha approvato un progetto esecutivo di allargamento della sede stradale di via Colombo, che la interesserebbe dall’intersezione con il viadotto fino all’altezza del ronco Rossi, a scapito di una porzione di piazzale e alcuni alberi dei giardini pubblici.

(Foto di copertina crediti: Mimmo Di Franco)