Primo piano Augustafolk in chiesa Madre, dalle novene siciliane alla supplica “Stop guerre” di

AUGUSTA – È andata in scena, sabato sera nella chiesa Madre, la settima edizione di “U ciauru di Natali“, tradizionale concerto del gruppo Augustafolk incentrato sull’antica novena natalizia in dialetto siciliano.

Ad accogliere il numeroso pubblico, un grande cuore rosso composto di stelle di Natale sull’altare maggiore della chiesa Madre di Augusta.

L’evento, patrocinato dall’associazione “Chorus inside Sicilia” e dalla Federcori, è stato inserito nel cartellone regionale dell’associazione culturale bagherese “Bequadro” che vanta il contributo del Ministero della Cultura.

I trentaquattro componenti di Augustafolk hanno rievocato canti e musiche della tradizione siciliana, accompagnando gli spettatori in un immaginario viaggio al tempo in cui le famiglie, riunite attorno alla “cona”, attendevano con trepidazione la nascita di Gesù Bambino.

Lo spettacolo, iniziato con una supplica perché si fermino i conflitti che stanno arrecando sofferenza alle popolazioni del mondo, ha continuato raccontando in musica tutti i passaggi della Natività, dall’annunciazione all’adorazione dei pastori e dei Magi. Un alternarsi di ritmi che, nel finale, ha visto dal balconcino dell’organo apparire una solista del gruppo per intonare “Avò”, ninna nanna della celebre cantautrice licatese Rosa Balistreri.

Un susseguirsi di emozioni che, sulle note e le parole della famosa ninna nanna, con la navata illuminata dalle candele tenute in mano dagli spettatori, ha visto il culmine quando alle spalle dei componenti del gruppo è stato issato uno striscione con la scritta “Stop guerre” (vedi foto di copertina).

“Con la settima edizione di “U ciauru di Natali” il gruppo Augustafolk – riferisce il presidente Orazio Gianino – ha voluto lanciare insieme al pubblico, che ha gremito la chiesa, una preghiera perché si possa fermare ogni conflitto armato, perché ogni bambino della Terra possa trovare rifugio nelle braccia sicure della madre e del padre“.

L’associazione ha inoltre voluto dedicare lo spettacolo all’augustana Patrizia Spinelli, contribuendo a promuovere la raccolta fondi in corso da settimane per consentire alla trentunenne di sottoporsi a un delicato intervento neurochirurgico in Germania.