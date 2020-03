Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, da oggi chiusure notturne per collaudi impianti di galleria di

SIRACUSA – A partire da oggi, giovedì 12 marzo, sull’autostrada Catania-Siracusa sono previste chiusure al traffico in orario notturno, in entrambe le direzioni, per consentire i collaudi degli impianti all’interno di alcune gallerie. Lo comunica l’Anas.

Nel dettaglio si tratta dei tunnel situati lungo il tratto di autostrada compreso tra il km 4,790 e 19,775.

Il provvedimento sarà attivo nella fascia oraria notturna compresa tra le ore 21 e le ore 6 del giorno successivo, secondo il seguente calendario di esecuzione. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità alternativa, con segnalazioni in loco.

Da oggi 12 marzo al 14 marzo per la galleria ‘San Demetrio’ (dal km 4,790 al km 7,687).

Dal 19 al 20 marzo per la galleria ‘Filippella’ (dal km 12,925 al km 14,280).

Dal 20 al 21 marzo per la galleria ‘Serena’ (dal km 16,729 al km 17,919);

Dal 3 al 4 aprile per la galleria ‘Cozzo Battaglia’ (dal km 18,175 al km 19,775).