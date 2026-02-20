Primo piano Autostrada Catania-Siracusa, chiusure notturne tra il 23 febbraio e il 5 marzo di

AUGUSTA – Nuove chiusure notturne sull’autostrada Catania-Siracusa sono programmate da Anas per le prossime due settimane.

L’ente gestore ha comunicato che, per consentire lo svolgimento di “lavori al sistema di ventilazione delle gallerie“, sarà necessario disporre limitazioni temporanee al traffico in diverse tratte, tutte nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino.

Nel dettaglio, la chiusura riguarderà:

direzione Catania , nel tratto compreso tra gli svincoli di Augusta (nella foto di copertina) e Lentini, nelle notti dal 23 al 27 febbraio ;

entrambe le direzioni , tra gli svincoli Zona Industriale e Lentini, nella notte tra il 27 e il 28 febbraio ;

direzione Siracusa , tra gli svincoli Zona Industriale e Augusta, comprese le rampe di ingresso e uscita dello svincolo di Lentini, nella notte tra il 2 e il 3 marzo ;

direzione Siracusa, tra gli svincoli di Lentini e Augusta, nelle notti dal 3 al 5 marzo.

Il percorso alternativo sarà indicato con apposita segnaletica sul posto e sarà garantito dalla strada statale 114 “Orientale sicula”.