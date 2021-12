Primo piano Autostrada, chiusura provvisoria in direzione Catania per incidente nella galleria San Demetrio di

SIRACUSA – La carreggiata dell’autostrada Catania-Siracusa in direzione del capoluogo etneo è stata chiusa per alcune ore della mattina nel tratto all’altezza di Carlentini, a causa di un incidente stradale all’interno della galleria San Demetrio (nella foto di repertorio in copertina, ndr).

Un incidente autonomo, per fortuna senza feriti, è occorso a un automezzo all’interno della galleria, al km 5,580, poco prima dell’alba, quando sono sopraggiunti agenti della Polstrada di Siracusa e personale Anas. Si è reso necessario l’intervento di una gru per il recupero del veicolo.

Le squadre Anas e le forze dell’ordine hanno pertanto chiuso provvisoriamente il tratto, prevedendo in direzione di Catania l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lentini. La regolare viabilità è stata ripristinata poco prima delle ore 11.