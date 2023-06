Primo piano Brucoli, iniziati i lavori di messa in sicurezza del prossimo lungomare “Pippo Bertoni” di

AUGUSTA – Sono iniziati questa settimana i lavori di messa in sicurezza del cosiddetto “lungomare” di Brucoli, di prossima intitolazione (come da delibera di giunta) al cav. Pippo Bertoni. Si tratta, precisamente, di lavori di manutenzione del manto stradale e di ripristino della funzionalità dei canali esistenti per la regimentazione delle acque piovane.

La strada comunale, che collega via Libertà a contrada Campolato Basso, vede un traffico veicolare intenso in estate, dovuto ai diversi pontili con servizi stagionali che vi insistono. Ma il manto stradale da diversi anni si presenta sconnesso e con veri e propri “crateri”.

L’approvazione, da parte della giunta, del progetto definitivo-esecutivo risale a quasi un anno fa, l’8 luglio 2022. Poi gli uffici comunali hanno dato il via alla manifestazione di interesse, con successiva procedura negoziata, selezionando l’operatore economico risultato aggiudicatario.

Nel quadro economico del progetto si stimava un totale complessivo di 99.995 euro, di cui 77.109 euro per i lavori e 22.883 euro quali somme a disposizione dell’amministrazione (tra cui l’Iva al 22 per cento). L’opera è finanziata, ai sensi di un’apposita convenzione, da compensazioni per gli “impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell’Intervento elettrico Rtn” riconosciute dalla società Terna.